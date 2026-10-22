Echipamente tehnice pentru școlile elementare din Vârșeț,Grebenaț și Coștei

Săptămâna trecută a avut loc încă o acțiune a Consiliului Național al Minorității Naționale Române al cărei scop este modernizarea și îmbunătățirea învățământului în școlile elementare unde cursurile se desfășoară în limba română. Nouă școlii elementare au primit aparate tehnice.

Aceste aparate tehnice și echipamente IT pentru școlile elementare în limba română au fost realizate printr-un proiect finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și implementat de către Consiliul Național al Minorității Naționale Române. În incinta ȘE „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț, reprezentanții Consiliului Național al Minorității Naționale Române și ai Consulatului General al României la Vârșeț au înmânat festiv echipamentul tehnic directorilor școlilor.

La eveniment au fost prezenți: Daniela Radu, menajerul proiectul, Marinel Negru, coordonatorul Departamentului pentru învățământ din cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Anca Corfu, consul general la Consulatul General al României la Vârșeț, Todor Petru, directorul ȘE „Olga Petrov Radišić”, Mircea Boldovină, directorul ȘE „Coriolan Doban” din Coștei, Todor Țăran, directorul ȘE „Mihai Sadoveanu” din Grebenaț și Marinel Petrică, responsabil pentru achizițiile publice din cadrul CNMNR. Daniela Radu, menajerul proiectului a menționat că o acțiune similară s-a realizat și în anul 2022 când școlile cu predare în limba română au primit aparate tehnice. Anul acesta, nouă școli elementare unde cursurile se desfășoară în limba română vor primii laptop, proiector, imprimantă și un panou mobil pentru proiector.

Ea a mulțumit tuturor care au contribuit la realizarea acestei acțiuni, în primul rând, doamnei Anca Corfu, consul general la Consulatul General al României la Vârșeț, Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Consiliului Național al Minorității Naționale Române dar și directorilor școlilor elementare din Vârșeț, Grebenaț și Coștei pentru devotamentul și implicarea de zi cu zi în menținerea învățământului în limba română și le-a dorit ca această aparatură să o folosească constructiv.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 24 octombrie 2026

Vasilie PETRICĂ