Opt decenii ale CPE „Libertatea”, evocate la Academia Română

Personalități ale vieții academice, culturale și jurnalistice din România și din străinătate au participat la manifestarea organizată de Academia Română – Filiala Timișoara și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, dedicată istoriei și evoluției presei bănățene.

Împlinirea a 255 de ani de la apariția primei publicații periodice din Banat, „Temeswarer Nachrichten”, editată la Timișoara în anul 1771, a fost marcată vineri, 16 octombrie 2026, printr-un simpozion științific desfășurat în Aula Filialei Timișoara a Academiei Române. Manifestarea a fost organizată de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) – Filiala „Valeriu Braniște” Timiș, în colaborare cu Academia Română – Filiala Timișoara, reunind academicieni, profesori universitari, cercetători, istorici, scriitori și jurnaliști preocupați de evoluția presei în această regiune.

Evenimentul a constituit un prilej de evocare a tradițiilor publicistice bănățene, într-un spațiu caracterizat de-a lungul secolelor prin diversitate etnică, lingvistică și confesională. În acest context, presa a reprezentat nu doar un instrument de informare, ci și un factor important în dezvoltarea vieții culturale, afirmarea identităților comunitare și consolidarea relațiilor dintre diferitele populații ale Banatului. Deschiderea oficială a lucrărilor a fost făcută de acad.

Dan Dubină, președintele Filialei Timișoara a Academiei Române, care a evidențiat importanța momentului aniversar și a realizat o incursiune în istoria presei regionale. Un mesaj adresat participanților, prin intermediul unei intervenții online, a fost susținut de acad. Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei Române. Acesta a prezentat o amplă analiză a profesiei jurnalistice, abordând rolul presei în societate, responsabilitățile celor care activează în domeniul comunicării publice și provocările generate de transformările contemporane ale mass-mediei. Intervenția urmează să fi e publicată într-un număr viitor al revistei „Aldine”, editată de filiala timișoreană a UZPR.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 24 octombrie 2026

Valentin MIC