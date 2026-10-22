Filiala Serbia a UZPR, prezentă la prima reuniune regională după constituire

În perioada 15–17 octombrie 2026, la Timișoara s-a desfășurat reuniunea zonală a filialelor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) din sud-vestul țării, eveniment care a reunit conducerea centrală a organizației și reprezentanții filialelor Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Arad și ai nou-înființatei Filiale Serbia.

Întâlnirea a avut o semnificație aparte pentru reprezentanții jurnaliștilor români din Serbia, fiind prima participare la o asemenea reuniune după constituirea oficială a filialei, la 14 octombrie, la Panciova. Din partea conducerii centrale a UZPR au participat președinte le Dan Constantin, vicepreședintele Emil Stanciu, precum și membrii Consiliului Director Lavinia Betea și Andreea Crețulescu. Reuniunea a cuprins mai multe sesiuni de lucru dedicate activității filialelor, consolidării caracterului de utilitate publică al organizației, modificării Statutului UZPR, protecției profesionale a jurnaliștilor și dezvoltării colaborării dintre structurile teritoriale. În deschiderea discuțiilor, președinte le UZPR, Dan Constantin, a subliniat importanța continuării tradiției reuniunilor regionale, menite să faciliteze schimbul de experiență și identificarea unor direcții comune de acțiune.

Totodată, acesta a salutat participarea reprezentanților Filialei Serbia, constituită cu numai o zi înaintea începerii reuniunii de la Timișoara. Un moment important l-a constituit intervenția drd. Marianei Stratulat, directorul Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova și președintele nou-înființatei Filiale Serbia a UZPR. Aceasta a mulțumit conducerii Uniunii pentru sprijinul acordat și pentru acceptarea constituirii unei filiale în Serbia, subliniind importanța apartenenței jurnaliștilor români din această țară la o organizație profesională de prestigiu din România.

Mariana Stratulat a adresat mulțumiri speciale Filialei UZPR Caraș-Severin, care a sprijinit întregul proces de constituire a noii structuri, de la primele demersuri și consultări până la organizarea Adunării Generale de constituire de la Panciova. De asemenea, a evidențiat colaborarea îndelungată cu Filiala „Valeriu Braniște” Timiș și cu președintele acesteia, prof. Ioan David, colaborare concretizată de-a lungul anilor prin numeroase inițiative profesionale, culturale și publicistice.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 24 octombrie 2026

Valentin MIC