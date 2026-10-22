Un pas important în colaborarea dintre jurnaliștii români din Serbia și România

Ziua de 14 octombrie a marcat un moment important pentru presa în limba română din Serbia. La Panciova a avut loc Adunarea Generală constitutivă a Filialei din Serbia a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), în cadrul căreia Mariana Stratulat a fost aleasă președintă.

Înființarea filialei creează noi oportunități de colaborare profesională și de dezvoltare a unor proiecte comune între jurnaliștii din Serbia și România. Întâlnirea a fost deschisă de jurnalistul Valentin Mic, care a salutat participanții și a evidențiat semnificația evenimentului pentru comunitatea jurnalistică românească din Serbia, subliniind totodată necesitatea dezvoltării unor relații profesionale durabile cu organizațiile de profil din România. În prima parte a evenimentului, jurnalistul Mario Balint a prezentat revista „M Security”, publicație care apare în România de 15 ani și promovează cultura de securitate.

Acesta a evidențiat importanța securității culturale în contextul actual și a acordat mai multe distincții în semn de apreciere a profesionalismului și a contribuției la dialogul intercultural. Titlul de „Jurnalistul anului 2026” i-a fost acordat lui Valentin Mic, pentru talentul și profesionalismul său. Jurnalista și scriitoarea Mariana Stratulat a primit distincția „Omul anului 2026”, pentru realizările profesionale remarcabile și contribuția la promovarea literaturii, culturii și valorilor spirituale românești.

Diplome de excelență pentru dialog intercultural au fost acordate lui Ion D. Cucu și Emil Stanciu, în semn de apreciere pentru contribuția lor la apropierea comunităților jurnalistice din Banatul istoric. Gordana Kovačević și Verica Preda au fost distinse pentru promovarea dialogului intercultural, a tradițiilor și a înțelegerii reciproce. Trofeul „Editorul anului 2026” i-a revenit editorului Gheorghe Jurma, personalitate reprezentativă a vieții culturale bănățene.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 24 octombrie 2026

Magdalena LUKIĆ