PREMIERA PIESEI „PROFESIONISTUL” LA STRAJA

Sâmbătă, 31 octombrie, va avea loc premiera piesei de teatru „Profesionistul”, o comedie tristă scrisă de renumitul dramaturg sârb Dušan Kovačević. Spectacolul se va juca pe scena S.C.A. „Mihai Eminescu” din Straja, cu începere de la ora 20:00. Piesa va fi jucată în limba română, cu traducere în limba sârbă.
Distribuția:
• Alen Bocșan – Teodor Tea Krali
• Darius Barbulov – Luca Laban
• Stefania Rocsa – Marta
• Gloria Suru – Individa
Sufler: Anastasija Stojko
Regia: Ionel Omoran
Organizatorii vă invită cu drag să luați parte la această premieră teatrală.