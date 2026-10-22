PREMIERA PIESEI „PROFESIONISTUL” LA STRAJA

Sâmbătă, 31 octombrie, va avea loc premiera piesei de teatru „Profesionistul”, o comedie tristă scrisă de renumitul dramaturg sârb Dušan Kovačević. Spectacolul se va juca pe scena S.C.A. „Mihai Eminescu” din Straja, cu începere de la ora 20:00. Piesa va fi jucată în limba română, cu traducere în limba sârbă.

Distribuția:

• Alen Bocșan – Teodor Tea Krali

• Darius Barbulov – Luca Laban

• Stefania Rocsa – Marta

• Gloria Suru – Individa

Sufler: Anastasija Stojko

Regia: Ionel Omoran

Organizatorii vă invită cu drag să luați parte la această premieră teatrală.