Mă bucur din plin când lucrez

Cu aceste cuvinte ne-a întâmpinat tânărul agricultor Sebastian George Jivan din Petrovasâla confirmându-ne că, pentru el, îndeletnicirea de zi cu zi nu o consideră a fi o muncă ci o bucurie deplină. Este foarte frumos când lucrezi ceea ce îți place și unde te regăsești cel mai bine.

După cum ne-a confirmat, încă din copilărie era îndrăgostit de natură, plante, holdă. Așa, de mic, mergea cu bunicul George și tatăl Nicolae la holdă și s-a deprins cu munca câmpului.

După absolvirea Școlii Elementare din sat a absolvit și Școala Medie de Agricultură „Josif Pančić” din Panciova. Apoi, s-a dedicat cu sârguință lucrărilor agricole, respectând toate principiile ce țin de munca câmpului. Rezultatele au început să vină prin roade bogate, gospodăria familiei Jivan mergând cu pași mari spre succes.

Astfel, în baza rezultatelor obținute, tânărul Sebastian a primit anul trecut un premiu prestigios și anume diploma „Agricultorul noii generații”. La acest concurs au aplicat mulți tineri bine pregătiți, sârguincioși care meritau acest premiu și suntem mândri că printre aceștia se află și petroviceanul nostru, Sebastian Jivan.

Anul acesta, mai precis pe data de 21 octombrie, grație lui a fost convocată o interesantă și utilă prezentare pe holda familiei George Glanda din Petrovasâla. Anume, la fața locului s-au prezentat companiile Agropanonka, RWA, Biofor, Raifeissen Banca și, bineînțeles, a avut loc promoția Asociației „Agricultori de nouă generație”.

Deși timpul nu era prea prielnic, cu mult vânt și sezonul semănatului de grâu fiind în toi, s-au adunat la această prezentare mulți agricultori, de la noi din sat dar și din împrejurimi. De la compania Agropanonka au fost prezenți Gordan Dulać și Aleksandar Švonja.

Celor adunați s-a adresat Aleksandar Švonja prezentând tractoarele Ensign. De această dată, la fața locului, au adus două modele ale acestor tractoare performante de origine din Republica China și anume: Ensign YX 804 cu 80 cai putere și Ensign YX 1404 cu inversor și EHR hidraulic de 140 cai putere.

După cum ne-a confirmat, aceste tractoare se pot procura la prețuri convenabile în rate, deoarece această companie are contracte cu toate băncile de la noi din țară. Aceste tractoare sunt de nouă generație, adaptate cu toate ustensilele de care are nevoie un fermier modern.

Pe parcurs, adică în următoarele trei luni, această companie v-a dispune și de aceste tractoare de la 50 până la 200 cai putere. În următoarele trei luni va începe , din nou, acțiunea „Vechi pentru nou”, ceea ce va facilita achiziționarea acestr tractoare. Conlocutorul nostru, adică familia Jivan au chiar două tractoare de proveniență rusă de la compania Agropanonka. În numele Compania Biofor au fost prezenți Mirjana Pavić Prijić și Zeljko Stejić.

Această companie produce îngrășăminte unicate și inovative respectând grijă față de natură și prin aceasta, de sănătatea omului. Această companie a fost înființată în anul 2005. Aceste noi îngrășăminte unicate și inovative respectă sinergia cunoașterii microbiologiei pământului, practicii din agronomie și a microorganismelor astfel că rezultă cu plante sănătoase și recolte mai mari și mai calitative.

Ne este cunoscut faptul că pământul arabil este tot mai sărac în humus și prin faptul că gunoiul de grajd se aplică foarte puțin în comparație cu anii precedenți. Așa că această companie produce o gamă largă de produse organice pentru a îmbogății pământul.

Deci, se folosește tratamentul biologic al pământului pentru a mării fertilitatea solului, un îngrășământ balansat pe dezvoltarea plantelor și ridicarea la un nivel mai înalt a sănătății plantelor. În consecință, are drept scop reînnoirea sistemului de fertilitate al solului.

Aici am aflat și de un produs nou și anume fortificatorul Trichogenius plus care este un biostimulator pentru adoptarea mai bună a materiilor hrănitoare și asigurarea unei imunități mai bune a plantelor. Deci, acest preparat mărește rezistența plantelor la stres, stimulează creșterea și dezvoltarea plantelor, îmbunătățește absorbția nutrienților din sol.

De la compania RWA a venit, în calitate de prezentator, Mihajlo Carević care ne-a făcut cunoscute două lucruri actuale. Anume, informații legate, în primul rând, de însămânțarea grânelor, aflată în plină desfășurare, ceea ce este un lucru foarte important, deoarece grâul ne aduce pâinea pe masă.

În pofida faptului că solul este extrem de uscat și că vântul puternic contribuie și mai mult la aprofundarea secetei, agricultorii se străduiesc să însămânțeze parcele dorite cu grâu și orz în termen optim.

Până în prezent, producătorii noștri agricoli au cunoscut și folosit materialul semincer de grâu Sofru și Solenzara al acestei companii, cunoscut ca lider în producția materialului semincer.

De această dată, reprezentantul companiei RWA ne-a prezentat încă două soiuri noi, și anume, Kanolon și Abraco care s-au arătat foarte bine în condiții de puține precipitații, garantând o recoltă stabilă.

Al doilea lucru actual luat în discuție este degradarea solului, adică terenurile pierd fertilitatea. Anume, știm că avem tot mai puține animale domestice și ca rezultat nu avem gunoi de grajd ca să îmbogățim solul.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 31 octombrie 2026

Ileana BELU