Un nou pas în modernizarea activității

Societatea Cultural-Artistică „Dr. Radu Flora” din Satu Nou a făcut un pas important spre modernizarea activității sale, prin obținerea unui echipament multimedia profesional, menit să contribuie la diversificarea mijloacelor de comuni care, la realizarea unor materiale audiovizuale de calitate și la apropierea tinerei generații de presa în limba română.

Prezentarea proiectului „Foaia bobocilor și foaia.rs: echipament multimedia pentru presa românească din Serbia”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a avut loc vineri, 16 octombrie, în sala mică a Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou. Evenimentul a fost deschis de Stevan Mihailov, inițiatorul proiectului, care a evidențiat importanța acestuia pentru dezvoltarea activității societății, subliniind totodată că beneficiile noului echipament vor depăși cadrul organizației, răsfrângân-du-se asupra întregii comunități românești din Satu Nou și din împrejurimi.

Printre invitați s-au numărat Alina Pop, ministru-consilier la Ambasada României la Belgrad, Anca Corfu, consul general al Consulatului României la Vârșeț, Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, părintele Moise Lința, reprezentant al Episcopiei Daciei Felix, precum și părintele protopop Gheorghe Ianeș, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou.

Alina Pop, ministru-consilier la Ambasada României la Belgrad, a subliniat rolul pe care îl are dotarea tehnică modernă în susținerea inițiativelor culturale și în consolidarea capacității organizațiilor românești de a-și desfășura activitatea în condiții optime.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 24 octombrie 2026

Teodora SMOLEAN