Joi, 15 octombrie, în incinta Școlii Elementare „2 Octombrie” din Nicolinț, a avut loc festivitatea de înmânare a unui set de echipamente pentru utilizarea inteligenței artificiale (AI), care au fost achiziționate printr-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României, intitulat „Susținerea procesului de digitalizare în școlile românești din Serbia”.

Proiectul a fost realizat din inițiativa Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, cu sprijinul acordat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României, valoarea acestuia fiind de 82.372 de lei. Daniela Radu, manager de proiect din cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, a înmânat echipamentele directorilor celor nouă unități școlare în care se desfășoară procesul de învățământ în limba română: „2 Octombrie” din Nicolinț, „3 Octombrie” din Sân-Mihai, „Întâi Mai” din Petrovasâla, „Sf. Gheorghe” din Uzdin, „A. Sabovljev” din Ecica, „Olga Petrov” din Vârșeț, „Mihail Sadoveanu” din Grebenaț, „George Coșbuc” din Torac și „Coriolan Doban” din Coștei. După cum a menționat Daniela Radu, manager de proiect, acest proiect a fost realizat din inițiativa Departamentului pentru Învățământ, coordonat de prof. univ. dr. Marinel Negru, din cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, cu sprijinul acordat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României.

În continuare, aceasta a mulțumit Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, în frunte cu dr. Valentin Ardelean, colegilor care au ajutat la realizarea proiectului, prof. univ. dr. Marinel Negru, coordonatorul Departamentului pentru Învățământ din cadrul CNMNR, juristului Marinel Petrică, responsabil pentru achizițiile publice, precum și directorilor școlilor românești prezenți la festivitatea de la Nicolinț.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 24 octombrie 2026

Ion MĂRGAN