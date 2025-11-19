Fostă judecătoare, artistă din pasiune și femeie care nu încetează să învețe și să creeze

Există oameni pentru care munca nu se încheie odată cu pensionarea, ci se transformă într-o nouă etapă a vieții – una plină de sens, culoare și bucurie. Printre aceștia se numără Dorina Mezin Magdu din Uzdin, o femeie care a slujit legea cu devotament și a găsit în artă un refugiu și o sursă de echilibru. Povestea ei este una despre responsabilitate, curaj și redescoperirea frumuseții de a crea.

După ce a absolvit Facultatea de Drept la Belgrad, Dorina și-a început stagiul profesional, iar apoi s-a angajat ca judecătoare la Tribunalul Comunal din Covăcița, instituție în care a lucrat întreaga carieră, până la pensionarea sa, în anul 2012. „Această profesie mi s-a părut una care ajută oamenii să-și exercite drepturile, indiferent de dificultățile cu care se confruntă”, povestește ea cu calm și modestie.

Ca femeie judecătoare, a avut parte și de obstacole, dar nu s-a lăsat descurajată. „Am căutat mereu să fiu corectă față de toți, fără diferențe sau prejudecăți. De-a lungul anilor, am avut numeroase servicii de gardă legate de codul penal, dar, în principal, am lucrat dosare din sfera codului civil.”

Prin profesia sa, Dorina a învățat multe despre oameni și despre viață. „Am înțeles că fiecare om se confruntă cu dificultăți, dar că aproape orice se poate rezolva dacă ai răbdare să explici și dacă omul înțelege de ce este așa. Comunicarea și înțelegerea fac parte din dreptate.”

De la codul civil la culorile artei

O carieră în justiție presupune o mare responsabilitate, dar și un nivel ridicat de stres. Pentru a-și regăsi echilibrul, Dorina a căutat un refugiu în artă, o pasiune care i-a fost dragă încă din copilărie. „Întotdeauna mi-a plăcut să desenez. Mai târziu am descoperit decupajul, care mi-a oferit posibilitatea de a-mi exprima creativitatea, de a combina culorile și formele într-un mod personal.”

Odată ajunsă la pensie, timpul liber i-a permis să se dedice în totalitate acestei pasiuni. „Am început să fac decupaj pe tot felul de suprafețe – de la mobilier, cutii, sticle sau dovleci, până la tablouri realizate în tehnica mixed media. Lucrările mele decorative au ajuns chiar până în SUA și Noua Zeelandă, ceea ce, pentru mine, a fost o mare bucurie.”

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 47 din 22 noiembrie 2025