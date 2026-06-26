Gloria Suru – între muzică, dans și versuri

Mă numesc Gloria Suru, am 17 ani și sunt din satul Straja. Sunt elevă la Liceul „Borislav Petrov Braca” din Vârșeț. Sunt o persoană ambițioasă și perseverentă, iar una dintre cele mai mari pasiuni ale mele este poezia. Încă din copilărie am descoperit dragostea și talentul pentru scrierea poeziilor. Inspirația a venit din frumusețea naturii, din peisajele care mă înconjoară și din emoțiile pe care le-am transpus în versuri. Prin poezie am reușit să îmi exprim gândurile, sentimentele și modul în care văd lumea.

Școala generală am urmat-o la Școala „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț, unde am obținut numeroase rezultate la concursurile de limba română și limba sârbă. Aceste succese m-au motivat să continui să învăț și să îmi dezvolt abilitățile.

Am făcut parte din corul de copii „Carmina Felix”, experiență care mi-a dezvoltat dragostea pentru muzică și scenă. În prezent fac parte din Societatea Cultural-Artistică „Mihai Eminescu” din Straja, unde dansez, activez în grupul vocal și particip la diferite manifestări culturale.

Am avut ocazia să cânt solo la „Alaiul Primăverii” din Reșița și la Festivalul Primăverii organizat la Straja în anul 2025. Prin activitățile culturale și artistice am călătorit în Serbia, România și Ungaria, reprezentând cu mândrie comunitatea din care provin.

Îmi doresc să continui să scriu, să promovez cultura și tradițiile românești și să îmi urmez pasiunile cu dedicare și încredere.

Stefanija ROKSA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 27 iunie 2026