Slađanei Liptak i-a fost decernată distincția „Hrisovul de Aur al Cavalerului”

Pentru prima dată, Școala Elementară „Dositej Obradović” și Centrul Cultural „Vuk Karadžić” din Plandiște au organizat, în sala arhiplină a Centrului Cultural din Plandiște, promovarea Festivalului Poetico-Muzical „Primăvara Cavalerilor” („Vitezovo proleće”).

La seara poetico-muzicală de la Plandiște, desfășurată în cadrul festivalului, au participat vedete muzicale, poeți, scriitori și actori, precum Lidija Vukićević, Ivana Jordan, Dušan Svilar, Nedeljko Popadić, Gordana Stijačić, Rade Damjanović, Jelena Bilić, Mila Mutavdžić și, în calitate de gazdă a festivalului și colaboratoare de lungă durată, Slađana Liptak, poetă și directoare a Școlii Elementare „Dositej Obradović” din Plandiște.

Seara poetico-muzicală a fost deschisă de corul școlii elementare din Plandiște, condus de profesoara Ivana Gradišar, care, ca de fiecare dată, a creat o atmosferă minunată. Publicul care a umplut sala de cinema din Plandiște a avut ocazia să se bucure de o seară unică, plină de poezie, proză și muzică, desfășurată în spiritul creativității, prieteniei și idealurilor cavalerești.

Coroana serii a fost decernarea marii distincții „Hrisovul de Aur al Cavalerului” („Zlatna povelja Vitez”) Slađanei Liptak, pentru contribuția altruistă și valoroasă la consolidarea și promovarea poeziei, precum și la înfrumusețarea lumii copiilor. Hrisovul i-a fost înmânat Slađanei de către Dušan Svilar, cunoscut cântăreț de muzică pop-rock, colaborator al revistei literare pentru copii „Vitez” și al Festivalului scriitorilor pentru copii „Primăvara Cavalerilor” de la Belgrad.

În numele Primăriei Plandiște, la această seară plină de emoții și energie pozitivă a fost prezent Dušan Ćurčić, președintele Adunării comunei Plandiște.

Rodica GRUESCU

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 27 iunie 2026