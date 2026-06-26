S-a calificat pentru divizia Voivodineană

Formația din Sân Mihai a încheiat sezonul pe locul al III-lea în clasament, poziție care i-a asigurat participarea la barajul pentru promovarea în Divizia Voivodineană.

În cele 30 de partide disputate, „Banatul” a înregistrat 17 victorii, 6 rezultate de egalitate și doar 7 înfrângeri, reușind să înscrie 66 de goluri. Pe parcursul întregului sezon, jucătorii din Sân Mihai au practicat un fotbal de calitate, demonstrând valoare, ambiție și spirit de echipă.

Rezultatele în decursul campionatului de fotbal a echipei „Banatul” din Sân Mihai le-a realizat în felul următoar: „Banatul”- „Radnički (K) 4:1, „C.Zvezda”- „Banatul” 2:1, „Banatul”- „Tempo” 4:2, „Banatul”- „Vulturul” 1:1, „Ševac”- „Banatul” 0:2, „Banatul”- „Unirea” 7:2, „OFK Proleter”- „Banatul” 1:1, „Banatul”- „Omladinac” 0:1, „Budučnost”- „Banatul” 2:2, „Banatul”- „Spartak 1911” 3:0, „Dolina”- „Banatul” 1:2, „Banatul”- „Sloga” 2:1, „BAK”- „Banatul” 1:2, „Radnički” (K)- „Banatul” 0:3, „Banatul”- „C. Zvezda” 1:0, „Tempo”- „Banatul” 1:2, „Vulturul”- „Banatul” 1:2, „Banatul”- „Ševac” 7:0, „Unirea”- „Banatul” 2:4, „Banatul”- „Proleter” 2:0, „Omladinac”- „Banatul” 3:1, „Banatul”- „Partizan” (U), 4:1, „Borac(S)”- „Banatul” 2:0, „Banatul”- „Budučnost” 2:0, „Spartak 1911”- „Banatul” 2:1, „Banatul”- „Dolina” 0:0, „Sloga”- „Banatul” 3:2, „Banatul”- „BAK” 2:2. Echipa „Banatul” din Sân Mihai a jucat primul meci de baraj cu echipa „2 Oktobar” din localitatea Kumane.

Jucătorii, sub conducerea antrenorului Radovan Poznić, s-au pregătit temeinic pentru acest meci important. Partida s-a disputat pe terenul echipei „2 Oktobar” din Kumane și a oferit spectatorilor un spectacol fotbalistic interesant și dinamic. După o confruntare echilibrată, în care ambele formații au luptat pentru victorie, trei jucători au fost eliminați de pe teren. De la echipa „Banatul” au primit cartonașe roșii D. Grozdanić și A. Vojinović, iar de la gazde a fost eliminat D. Kukolj.

La finalul timpului regulamentar, tabela de marcaj a rămas neschimbată, scor 0:0. Au urmat loviturile de departajare de la 11 metri, unde fiecare echipă a executat câte cinci penaltyuri. Fotbaliștii de la „Banatul” au dat dovadă de mai multă concentrare în momentele decisive și s-au impus cu scorul de 4:3, obținând astfel calificarea în meciul decisiv pentru promovare.

În finala barajului pentru accederea în Divizia Voivodineană, echipa din Sân Mihai a jucat în deplasare împotriva formației „Dolovo” din Doloave. Echipa Banatul a învins pe echipa Dolovo cu rezultatul 1:1 (4:2) de la loviturile de la unsprezece metri. Prin această victorie echipa Banatul sa calificat în divizia de fotbal Voivodineană ce este o performanță istorică a acestui club din localitatea românească. Valoarea fotbalului practicat la Sân Mihai este confirmată și de rezultatele obținute la nivel juvenil. Echipa de pionieri a clubului „Banatul” a disputat, de asemenea, finala pentru promovarea în Divizia Voivodineană, având ca adversară formația „Crvena Zvezda” din Pavliš.

Această generație de tineri sportivi a dat dovadă de calitate, caracter, disciplină și unitate pe tot parcursul sezonului. În meciul decisiv pentru promovare, pionierii de la CF „Banatul” au obținut o victorie categorică în fața echipei CF „Crvena Zvezda” din Pavliš, impunându-se cu scorul de 6:0.

Acest rezultat reprezintă un succes istoric pentru clubul din Sân Mihai, deoarece echipa de pionieri va evolua în sezonul viitor în Divizia Voivodineană.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 27 iunie 2026