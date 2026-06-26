Spectacol de excepție la Vârșeț

La data de 21 iunie, pe scena Teatrului Național „Sterija” din Vârșeț, publicul a avut ocazia să urmărească, ca și în anii precedenți, o reprezentație teatrală în limba română, oferită de Centrul Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală, și anume spectacolul „Moara cu noroc”, o adaptare după nuvela scriitorului român Ioan Slavici, prezentat de trupa de teatru a Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou. Premiera acestui spectacol a avut loc în cadrul celei de-a 54-a ediții a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina.

Din distribuția spectacolului au făcut parte: Stevan Mihailov – Ghiță ; Alina Mădălina Mihailov – Ana; Marinel Blaj – Lică; Dorel Blaj – Pintea; Iovan Gașpar – Răuț. Rolul de sufleor a fost asigurat de Marinela Frianț.

Spectacolul a început la ora 20, iar intrarea a fost liberă, oferind astfel tuturor iubitorilor de teatru posibilitatea de a se bucura de o producție apreciată din repertoriul românesc.

La finalul reprezentației, actorii și-au exprimat bucuria de a evolua pe scena Teatrului Național „Sterija”. Unul dintre aceștia, Iovan Gașpar, ne-a declarat că este pentru prima dată când evoluează pe scena acestei instituții culturale și că a rămas profund impresionat de atmosfera din sală, de reacția publicului și de condițiile oferite.

Stevan Mihailov, care a interpretat rolul principal, ne-a declarat: „Pentru noi, ca trupă, reluarea acestui spectacol înseamnă foarte mult, deoarece, după premiera prezentată la Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina, a fost necesar să ne reîntâlnim și să facem din nou repetiții. Acest lucru a fost foarte benefic pentru noi. Sperăm ca, pe viitor, să mai avem cel puțin o reprezentație după premieră. În primul an în care am participat, am avut o reprezentație la Ofcea, iar anul trecut nu am avut nicio reprezentație în plus. Consider că acest lucru este foarte important pentru trupele de teatru, deoarece astfel se repetă mai mult, iar prestația scenică a trupei se îmbunătățește.

În ceea ce privește activitatea noastră din perioada următoare, există deja unele demersuri în ceea ce privește alegerea piesei și stabilirea modului de lucru, însă activitățile propriu-zise vor începe din luna septembrie. Sperăm să reușim, deoarece ne propunem să înființăm o trupă de teatru pentru copii în cadrul şcolii elementare din Satu Nou. Desigur, totul depinde și de interesul copiilor și de numărul celor care se vor înscrie. Fiind cadru didactic, pot spune că, pe perioada vacanței, nu se pot desfășura astfel de activități, însă din luna septembrie, odată cu începerea noului an școlar, avem în plan formarea unei echipe de teatru pentru copii.”

Traian Căcina, responsabil pentru cultură și învățământ în Executivul Orașului Vârșeț, ne-a declarat: „Mă bucur că în această seară, la Teatrul Național «Sterija», am putut să urmărim împreună «Moara cu noroc», un clasic românesc, pe scena de aici, de la Vârșeț. Sigur că este un eveniment aparte pentru noi ori de câte ori avem piese în limba română, dar, de data aceasta, la finalul «Zilelor Culturii Românilor din Vârșeț», am hotărât să aducem o piesă de aici, din comunitatea noastră. Am făcut și anul trecut ceva similar, doar că era o piesă cu actori din Oradea. De data aceasta am vrut să fie de aici, de la noi și, pentru că anul acesta toate piesele de la Zilele de Teatru au ca bază clasicismul, vrem să îi aducem pe toți aici, la Vârșeț, până la sfârșitul anului.”

Având în vedere că sunt coordonator științific al Centrului Românesc și că, într-o anumită măsură, stabilesc programele din cadrul «Zilelor Culturii Românilor din Vârșeț», am discutat personal cu reprezentanții Casei de Cultură «3 Octombrie» din Satu Nou și, după stabilirea de comun acord a unei date convenabile pentru ambele părți, am considerat că, cel mai oportun moment este astăzi, 21 iunie, înainte de încheierea sezonului de spectacole de teatru la Vârșeț.”

Stefania ROKSA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 27 iunie 2026