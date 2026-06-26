Spectacolul „Visul unei nopți de vară” a reprezentat cu succes comunitatea românească la Festivalul Republican al Teatrelor de Amatori din Kula

Teatrul de amatori din Uzdin continuă să obțină rezultate remarcabile, confirmând valoarea artistică și profesionalismul unei trupe care, de-a lungul anilor, a devenit un reper cultural. Trupa de teatru „Todor Crețu Toșa” a participat la Festivalul Republican al Teatrelor de Amatori din Serbia, desfășurat la Kula în perioada 12–21 iunie, eveniment care reunește cele mai bune zece spectacole de amatori din țară.

Prezența pe această prestigioasă scenă reprezintă o performanță deosebită pentru artiștii din Uzdin. După obținerea locului al III-lea și a Plachetei de Bronz la Festivalul Teatrelor de Amatori din Voivodina, trupa și-a asigurat calificarea la etapa republicană, unde ajung doar cele mai apreciate producții teatrale din Serbia.

Spectacolul „Visul unei nopți de vară”, montat în regia lui Ionel Cugia, a fost prezentat publicului din Kula în data de 15 iunie. Sala Centrului Cultural a fost plină, iar spectatorii au răsplătit prestația actorilor cu aplauze și aprecieri.

Un nou succes individual a fost înregistrat de actorul Stelian Miclea, care a primit distincția „Actorul serii” pentru interpretarea personajului Pyram. „Este o mare bucurie și o onoare să primesc această recunoaștere. Premiul aparține întregii echipe, pentru că fiecare dintre noi a contribuit la reușita spectacolului. Suntem mândri că putem reprezenta Uzdinul și comunitatea românească la un nivel atât de înalt”, a declarat Stelian Miclea.

Directoarea CC „Doina”, Daniela Radu, a subliniat importanța acestei realizări pentru viața culturală a localității: „Participarea la festivalul republican este rezultatul muncii susținute, al talentului și al pasiunii de care au dat dovadă actorii și colaboratorii noștri. Faptul că ne aflăm printre cele mai bune zece trupe de amatori din Serbia reprezintă o recunoaștere extraordinară și o mândrie pentru întreaga comunitate.”

Festivalul se va încheia pe 21 iunie, când juriul de specialitate va anunța laureații ediției din acest an. Indiferent de rezultatul final, calificarea și participarea trupei la această competiție reprezintă deja o realizare importantă și o nouă confirmare a valorii teatrului uzdinean.

Prin această participare, trupa de teatru „Todor Crețu Toșa” demonstrează încă o dată că talentul, perseverența și dragostea pentru artă pot depăși granițele unei comunități. Prezența pe scena celui mai important festival al teatrelor de amatori din Serbia confirmă locul pe care teatrul din Uzdin îl ocupă în peisajul cultural al țării și reprezintă un motiv de mândrie.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 27 iunie 2026