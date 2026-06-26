Mariana Stratulat, dublă premiată

Satul etno „La Salaș” de lângă Požarevac, a găzduit pe data de 20 iunie, cea de-a opta ediție a manifestării internaționale dedicate poeziei și literaturii, eveniment care a reunit poeți, scriitori, traducători, critici literari și oameni de cultură din Serbia, România, Bosnia, Munte-Negru și din alte țări europene. Desfășurată într-o atmosferă de prietenie, dialog și schimb cultural, manifestarea și-a confirmat statutul de important punct de întâlnire al creatorilor contemporani și al promotorilor valorilor culturale europene.

Mai mult decât o simplă reuniune literară, festivalul s-a transformat într-o adevărată sărbătoare a culturii și a cuvântului scris, oferind participanților oportunitatea de a-și prezenta creațiile, de a schimba experiențe și de a consolida colaborări culturale care depășesc granițele statelor și ale limbilor. Diversitatea culturală prezentă la „La Salaș” a demonstrat încă o dată capacitatea literaturii de a apropia oameni și comunități, indiferent de originea lor.

Momentul prezentării oficiale a invitaților a constituit una dintre cele mai emoționante secvențe ale manifestării. Fiecare autor prezent și-a adus propria experiență artistică și propriul univers creator, contribuind la imaginea unui festival în care literatura europeană contemporană și-a demonstrat bogăția și diversitatea. Participanții au apreciat atmosfera deschisă și dialogul permanent dintre generații și culturi diferite.

Lecturile poetice au reprezentat punctele centrale ale programului. Versurile rostite în mai multe limbi au creat o adevărată punte între sensibilități și tradiții culturale diferite. Chiar și atunci când limba nu era pe deplin înțeleasă de toți cei prezenți, emoția transmisă prin interpretare, expresie și trăire artistică a depășit barierele traducerii, demonstrând caracterul universal al poeziei.

Cele peste nouă ore ale festivalului au trecut aproape neobservate pentru participanți, atât de intens și captivant fiind programul. Fiecare moment a adus noi oportunități de dialog, de schimb de idei și de cunoaștere reciprocă. Poeții și scriitorii prezenți au demonstrat o remarcabilă maturitate artistică și intelectuală, abordând cu responsabilitate problemele culturii contemporane și căutând împreună soluții pentru consolidarea rolului literaturii în societate.

Asociația Poeților Mondiali din România (World Poets Association – WPA România) a fost prezentă la manifestare în calitate de partener și colaborator al festivalului, contribuind la consolidarea relațiilor culturale dintre creatorii europeni și la promovarea valorilor literare autentice. Delegația a fost condusă de Trandafir Sîmpetru, președintele WPA România și al Academiei Mondiale a Scriitorilor. În intervenția sa din cadrul dezbaterilor, acesta a evidențiat necesitatea unui dialog permanent între culturi și a subliniat că literatura nu poate evolua în izolare, ci prin schimbul continuu de idei, experiențe și perspective. De asemenea, a accentuat faptul că literatura contemporană trebuie să rămână un spațiu al libertății creatoare, al diversității și al respectului reciproc, iar tocmai această pluralitate de voci îi conferă vitalitate și relevanță în lumea de astăzi.

În cadrul manifestării, Dragan Radosavljević, în numele Comunității Literare din Požarevac și al organizatorilor Festivalului Internațional de Literatură „La Salaș”, a înmânat Plachetele de Aur unui număr de zece poeți și oameni de cultură din Serbia, în semn de recunoaștere pentru contribuția lor la promovarea literaturii și culturii. Printre laureați s-a numărat și scriitoarea și publicista Mariana Stratulat, alături de nume consacrate ale vieții literare sârbe, precum Radomir Andrić, Ratko Bjelić, Vidak Maslovarić, Bora Nagradić și Maja Herman.

De asemenea, în cadrul aceleiași manifestări, Trandafir Sîmpetru, președintele World Poets Association România și al Academiei Mondiale a Scriitorilor, a acordat trofee și diplome speciale în numele organizațiilor literare internaționale pe care le reprezintă. Printre laureați s-a aflat și Mariana Stratulat, care a avut astfel onoarea de a primi atât Placheta de Aur, cât și un trofeu internațional, confirmând aprecierea de care se bucură activitatea sa literară și culturală. Totodată, poetul și publicistul Valentin Mic a fost distins cu un trofeu și o Diplomă de Excelență, ca recunoaștere a contribuției sale la promovarea culturii, literaturii și colaborării culturale dintre comunitățile din regiune.

Valentin MIC

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 27 iunie 2026