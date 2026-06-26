„Luceafărul” din Vârșeț, mesager al tradiției românești la Voiteg

Voiteg, 19 iunie – Societatea Cultural-Artistică „Luceafărul” din Vârșeț a participat la cea de-a XIII-a ediție a manifestării „Balul Portului Popular”, desfășurată în localitatea Voiteg, România, unde a prezentat cu succes frumusețea și autenticitatea tradițiilor românești din Banatul sârbesc.

Ansamblul de dansuri al societății a evoluat pe scenă cu un program de dansuri tradiționale de codru din Banatul sârbesc, impresionând publicul prin energia, eleganța și autenticitatea interpretării. Participarea a fost coordonată de Ilia Vinu, iar pregătirea artistică a dansatorilor a fost realizată de coregrafii Drăgalin Jurca și Zoe Jurca, iar Teodora Srbu a participat în calitate de corepetitor.

De asemenea, în cadrul programului artistic au evoluat și soliștii vocali ai societății, Liliana Dragodan, Gabriel Ivașcu și Daniel Cornel Panciovan, care au adus în fața publicului cântece reprezentative ale folclorului românesc, contribuind la promovarea valorilor culturale și a patrimoniului muzical tradițional.

„Balul Portului Popular” reprezintă una dintre manifestările importante dedicate promovării portului și tradițiilor populare, reunind ansambluri și interpreți din diferite zone. Prin participarea sa la această ediție, Societatea Cultural-Artistică „Luceafărul” din Vârșeț și-a reconfirmat angajamentul de a păstra și promova identitatea culturală românească din Serbia.

Prezența artiștilor din Vârșeț la Voiteg a fost apreciată de organizatori și de public, contribuind la consolidarea legăturilor culturale dintre comunitățile românești de pe cele două maluri ale frontierei și la promovarea valorilor autentice ale folclorului bănățean. Manifestarea s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare, prietenie și respect față de moștenirea culturală comună.

Mateia RĂDUȚ

Articolul îl puteți citi în numărul din 27 iunie 2026