JOLAND KOKORA, FONDATOR ȘI MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL NURDOR-ULUI ȘI MAMA COPILULUI CARE S-A VINDECAT DE CANCERO

Această poveste este despre oamenii care nu sunt obosiți niciodată, care niciodată nu renunță și mereu sunt prezenți tocmai acolo unde trebuie. Ei așteaptă cu inima și cu mâinile deschise pe fiecare copil care se tratează de cancer și părintele lui. Și nu contează ce zi este și ce oră e. Chiar și dacă nu credeți, ei vă vor convinge că va fi tocmai așa cum vă doriți și că este posibil. O așteptare călduroasă, o camera caldă și acel sentiment că nu sunteți singuri – devine întreaga voastră lume pe care o umplu cu cele mai frumoase culori și emoții.

În această poveste personajele principale sunt micii eroi care au îndurat cea mai grea luptă și datorită cărora ceilalți eroi, nevăzuți, descoperă în fiecare zi sensul existenței lor și, fără ezitare, dăruiesc o parte din inima lor, crezând că până și miracolele sunt posibile. Iar acest miracol trăiește în fiecare Casă a Părinților și luminează sufletul fiecăruia care i-a trecut măcar o dată pragul.

Când a fost înființată asociația NURDOR și cu ce scop? Cine sunt fondatorii? Ce obiective și sarcini îndeplinește astăzi NURDOR în Serbia?

NURDOR este acronimul pentru Asociația Națională a Părinților Copiilor Bolnavi de Cancer, înființată în decembrie 2003, cu scopul de a oferi sprijin familiilor și de a îmbunătăți condițiile în care copiii bolnavi de cancer erau tratați la acea vreme. În acea perioadă, unele secții din Serbia în care erau tratați copiii nu aveau încălzire și apă caldă, în anumite secții umblau chiar și pisici, iar igiena și condițiile generale erau precare.

Asociația a fost fondată de părinți care, în acel moment, își tratau copiii bolnavi, împreună cu câțiva lucrători medicali. Resursele financiare erau foarte modeste. Astfel, un grup mic de oameni care a crezut în misiunea și viziunea asociației a reușit ca, după două decenii, NURDOR să devină o organizație recunoscută și respectată în Serbia și în această parte a Europei.

NURDOR colaborează cu alte asociații similare? Ce instituții sprijină activitatea NURDOR? Cum se realizează această colaborare?

Din anul 2008, asociația colaborează cu o organizație similară din Bologna, Italia – AGEOP RICERCA, care este, de fapt, o asociație-soră. Colaborarea cu partenerii italieni a contribuit la posibilitatea ca mulți dintre copiii noștri să meargă la tratament în Bologna și ca unii dintre medicii noștri să beneficieze gratuit de programe de perfecționare în cadrul Spitalului Sant’Orsola din Bologna.

NURDOR nu colaborează cu asociațiile locale ale copiilor bolnavi de cancer din Serbia, din cauza unor diferențe de principii privind organizarea și funcționarea asociației.

Colaborarea cu alte instituții nu este la nivelul dorit, însă oamenii din cadrul asociației nu renunță la obiectivele lor și sunt foarte ambițioși în lupta pentru schimbări și soluții sistemice.

Cum se poate deveni membru al asociației? Ne puteți familiariza cu regulile și cu Statutul după care funcționează NURDOR?

Calitatea de membru al asociației se dobândește prin completarea unei cereri de aderare la NURDOR, care conține datele de bază ale persoanei și motivele pentru care aceasta dorește să se alăture organizației. Consiliul Director analizează cererea și ia o decizie privind admiterea în asociație.

Persoana admisă devine membru al Adunării Generale a NURDOR, ale cărei reuniuni anuale se desfășoară cu regularitate. În cadrul acestor întâlniri sunt prezentate activitățile desfășurate de asociație în anul respectiv, precum și raportul financiar și raportul moral.

O dată la patru ani, Adunarea Generală are caracter electoral, ceea ce înseamnă că membrii acesteia aleg cei șapte membri ai Consiliului Director al NURDOR.

Ce proiecte până în prezent a realizat această asociație și cine a participat în realizarea lor?

A aminti toate proiectele, respectiv tot ceea ce a realizat NURDOR în cei 23 de ani, ar lua mult timp. O parte din ceea ce am făcut este documentat în monografia noastră pe care am publicat-o cu ocazia a 20 de ani ai asociației.

Ce sunt Casele Părinților și cine poate beneficia de cazare în ele?

Prima Casă a părinților a fost deschisă în anul 2010 la Belgrad, iar apoi în 2011 încă una la Novi Sad și în 2012 încă una la Niš. După aceia NURDOR a deschis încă două căși la Belgrad, așadar până în prezent există în total cinci Case părintești, iar cea de-a șasea va fi deschisă în perioada următoare. Ea se află, de asemenea, la Belgrad. Necesitatea pentru locuințe e cea mai mare la Belgrad, deoarece acesta este un centru de diagnoză și terapie unde gravitează copiii nu doar din Serbia, ci și din regiune (din Muntenegru, de la Kosovo și din Republica Srpska).

În Casele Părinților, copilul aflat în tratament beneficiază gratuit de cazare împreună cu familia sa, precum și de transport între casă și spital. În plus, aici se oferă zilnic sprijin psihosocial copiilor și părinților lor.

Ce tabere și activități organizează NURDOR pentru copiii care au fost tratați de cancer? Există colaborări internaționale în organizarea acestora?

De peste 15 ani, NURDOR organizează tabere de recuperare pentru copiii vindecați. Am început cu o singură tabără de vară la Ivanjica, însă numărul taberelor a crescut de-a lungul anilor, iar în prezent organizăm mai multe tabere pe parcursul anului.

Unele dintre taberele la care am participat ani la rând, precum cea pentru supraviețuitori, erau organizate la Moscova, unde copiii noștri au participat timp de șase ani consecutiv la Jocurile Mondiale ale Învingătorilor, alături de supraviețuitori din întreaga lume. Tabăra nu se mai organizează din cauza situației politice din Rusia.

Copiii noștri participă și la tabăra organizată de asociația Krijesnica din Croația. Colaborarea cu italienii a făcut posibilă și participarea copiilor noștri la tabăra Dinamo din localitatea Limestre. În fiecare august, aproximativ 30 de copii, însoțiți de voluntari, se bucură de inima Toscanei.

Pe parcursul anului, NURDOR organizează:

Unele dintre taberele la care am participat ani la rând, precum cea pentru supraviețuitori, erau organizate la Moscova, unde copiii noștri au participat timp de șase ani consecutiv la Jocurile Mondiale ale Învingătorilor, alături de supraviețuitori din întreaga lume. Tabăra nu se mai organizează din cauza situației politice din Rusia. Copiii noștri participă și la tabăra organizată de asociația Krijesnica din Croația. Colaborarea cu italienii a făcut posibilă și participarea copiilor noștri la tabăra Dinamo din localitatea Limestre. În fiecare august, aproximativ 30 de copii, însoțiți de voluntari, se bucură de inima Toscanei. Pe parcursul anului, NURDOR organizează: tabăra de vară „Iubire și Speranță” (pentru copii între 7 și 18 ani);

tabăra de iarnă de la Kopaonik (12–18 ani);

„Tabăra Marilor Eroi”, destinată tinerilor vindecați, cu vârste între 18 și 25 de ani.

Suntem deosebit de mândri de o tabără organizată în ultimii ani – „Mâna Speranței”, destinată familiilor ai căror copii au decedat.

Gordana KOVAČEVIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 27 iunie 2026