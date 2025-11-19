Între tradiție și modernitate

Există orașe care, atunci când le vizitezi, îți oferă impresia unei călătorii în trecut, dar și a unei priviri spre viitor. Valencia este unul dintre ele.

Valencia, al treilea oraș ca mărime din Spania, combină într-un mod fascinant ambele lumi, creând o energie unică ce te cucerește imediat. Este un oraș care sfidează timpul prin clădirile sale futuriste, care par a fi de pe o altă planetă.

În inima Valenciei se află Orașul Artelor și al Științelor (Ciudad de las Artes y las Ciencias), o capodoperă arhitecturală care te lasă fără suflare. Complexul, proiectat de renumitul arhitect internațional Santiago Calatrava, pare că răsare din apă, cu formele sale albe și sferice. Plimbându-mă printre clădiri precum Palatul Artelor și Hemisfèric, m-am simțit ca într-un film științifico-fantastic.

Deosebit de fascinant este Oceanograficul (L’Oceanogràfic), care găzduiește cel mai mare acvariu din Europa. Acolo poți să străbați tuneluri subacvatice și să vezi rechinii de aproape – desigur, dacă ești pregătit să plătești aproximativ cincizeci de euro pentru bilet. Voi sări peste detaliile despre acvariu, deoarece prețul biletului mi s-a părut cam mare.

În contrast cu acest peisaj futurist se află orașul vechi cunoscut sub numele de El Carmen. Străzile înguste și șerpuitoare, zidurile acoperite cu graffiti, piețele pline de culoare și clădirile vechi spun povestea istoriei bogate a orașului. Dacă dorești să vizitezi Catedrala din Valencia, în care, conform legendei, se păstrează Sfântul Graal, vei plăti 10 euro. De pe turnul catedralei, cunoscut sub numele de El Miguelete, se deschide o panoramă a întregului oraș, de la Marea Mediterană până la oaza verde a Parcului Turia.

Text și fotografii: Senka D. Pavlović Čotrić

Articolul integral îl puteți citi în numărul 47 din 22 noiembrie 2025