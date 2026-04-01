O întâlnire culturală dedicată cuvântului scris şi dialogului literar

Ziua Poeziei are o semnificație specială pentru poeți, dar și pentru toți cei care iubesc și prețuiesc cartea, cuvântul scris și expresia artistică. Este o zi a sensibilității, a reflecției și a întâlnirii dintre oameni uniți prin cultură și respect pentru literatură.

În această zi cu semnificație aparte, o delegație a CPE „Libertatea”, alcătuită din Marijana Stratulat, director, Marin Gaşpăr, redactor al Editurii, și Gordana Kovačević, autor, a poposit la Anina, onorând invitația lui Mihai Chiper, redactor al prestigioasei reviste de literatură, artă și cultură „Arcadia”. Delegația CPE „Libertatea” a fost oaspete de onoare al manifestării.

Cu acest prilej au fost prezentate mai multe volume reprezentative din bogata producție editorială a CPE „Libertatea”. Printre acestea s-a aflat volumul de interviuri „Reflexii eterne în oglinda timpului”, desemnat „Cartea anului editorial 2025”, semnat de Marijana Stratulat, precum și lucrarea dr. Valentin Mic, „Învățarea artei comunicării – ghid de jurnalism”, distinsă cu titlul „Cartea anului 2024”.

De asemenea, au fost prezentate și alte apariții editoriale importante ale casei. Gordana Kovačević a prezentat volumul bilingv „În nisipul amintirilor”, apărut la Editura „Libertatea”, tradus în limba română de Marijana Stratulat.

Denis STRATULAT

