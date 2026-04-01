Pe 28 martie, la Seleuș, în Biserica Ortodoxă Română „Pogorârea Duhului Sfânt”, a fost oficiat Acatistul Bunei Vestiri, săvârșit de un sobor de preoți. La eveniment a fost prezent și părintele Mihai Ciucur, directorul Biroului Catehetic din cadrul Episcopiei Caransebeșului.

Cu acest prilej, părintele Mihai Ciucur a susținut o cateheză pe tema „Părinții – primii educatori ai credinței în educația copiilor”, subliniind rolul esențial al familiei în formarea spirituală și morală a celor mici. În cuvântul său, acesta a evidențiat importanța exemplului personal al părinților, a rugăciunii în familie și a participării copiilor la viața Bisericii încă de la vârste fragede.

Despre această cateheză, cât și despre denia oficiată, ne-a vorbit părintele Cosmin Baba, paroh al Bisericii din Seleuș.

– Prin binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcop al Daciei Felix, iată, astăzi ne aflăm în biserica noastră din Seleuș, unde, printr-o slujbă frumoasă și înălțătoare, ne aflăm în săptămâna a cincea din Postul Mare, când se săvârșește Acatistul Bunei Vestiri.

Astfel, rugându-ne Maicii Domnului pentru noi, pentru sufletele noastre, prin această frumoasă slujbă, împreună cu părinții conslujitori, sperăm că am adus credincioșilor momente de reculegere.

Pe această cale le mulțumesc și părinților conslujitori, credincioșilor, dar mai ales aduc mulțumiri preacucernicului părinte Mihai Ciucur, director al Biroului Catehetic din Episcopia Caransebeșului, pentru frumoasa cateheză numită „Părinții – primii educatori ai credinței în viața copiilor”.

Această temă a avut un impact emoțional duhovnicesc, care cred că a ajuns la sufletele credincioșilor noștri și sper ca această cuvântare să fie un exemplu pentru părinții care trebuie să fie primii care fac primul pas în învățătura copiilor, prin exemple de iubire, ei fiind temelia spirituală a copiilor și, totodată, cum spune un proverb: „Copiii sunt oglinda părinților”. Tot așa, și această cateheză să radieze în sufletele creștinilor care poate nu poposesc atât de mult în biserica noastră, să se întoarcă și să fie vii în credință”, ne-a declarat părintele Cosmin Baba.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 14 din 4 aprilie 2026