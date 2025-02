Pentru mine, plantele reprezintă începutul vieții

În acest număr îl prezentăm pe Eduardo Aguila Chimal în vârstă de 27 de ani. Originar din orașul Mexico, în prezent lucrează de acasă ca analist de date.

Vine dintr-o familie unde dețineau plante și animale încă de la bunici și de aici vine toată pasiunea pentru lumea plantelor. La fel, de la interlocutorul nostru aflăm că se ocupă cu creșterea perușilor australieni, este un hobby care i-a lăsat o experiență din care a învățat mult, precum a învățat și din cultivarea plantelor. Este întotdeauna bine să ai un hobby cu care să elimini stresul din fiecare zi și să te simți bine cunoscând oameni care împărtășesc aceiași pasiune ca și tine.

Să-i descoperim povestea.

-De mic copil o priveam pe mama îngrijindu-și plantele, când le uda, poziția în care voia să le pună undeva prin casă. Acestea sunt amintirile pe care le am din copilărie și, deși nu știam pe atunci ce efect vor avea cu adevărat plantele asupra mea. Au fost mereu în viața mea de la o vârstă fragedă și unt convins că de acolo a început dragostea mea pentru plante și natură, iar animalele au făcut parte din viața mea încă de când eram copil.

Prima plantă pe care am avut-o a fost o cală albă, pe care am început să o reproduc și care a început să se descurce foarte bine astfel că nu mi s-a părut deloc greu de îngrijit. Încetul cu încetul am început să am mai multe cale, până a venit un moment în care nu am mai știut unde să le mai plantez. Mai târziu, am început cu muşcatele, pe care le-aş putea avea în toate nuanțele și sper că într-o bună zi le voi avea în toate culorile existente. În general, ador să reproduc orice specie de plantă.

De mic, în casa mea am fost mereu înconjurat de plante, iar de la 15 ani am început să iau în serios îngrijirea plantelor, îmi place să le reproduc și să cresc cât mai multe. Am mai multe specii de plante care le place locuri umbrite, cum ar fi epipremnum sau pothos, xanthosoma sau frunze elegante, dracaena sau lemn brazilian așa cum sunt cunoscute popular aici, în Mexic, și încă câteva: monstera, filodendron, anthurium. Printre altele, am și puține plante de deșert precum sunt suculentele și vreo trei sau cinci cactuși. Am atât de mult respect pentru cactuși încât aproape că nu m-am aventurat în lumea lor din moment ce nu mă înțeleg cu spinii fiind atât de periculoși. De asemenea, am și plante de aer, cunoscute sub denumirea de Tillandsias. Le am în interior, agățate de un decor frumos pregătit din lut și transformat în ceramică.

Sfatul pe care l-aș putea da acelor oameni care sunt abia la început în lumea plantelor. În general, este principal să înceapă cu ceva ce le place și care le face stilul de viață mai ușor, fie că le place mai mult florile sau ceva pentru interiorul casei în dependență de nevoi. În dependență de acest lucru trebuie să aleagă varietatea de plante, chiar daca le place mai mult ca ornament, fie pentru a le reproduce sau, de exemplu, plante care nu necesită o mai mare îngrijire ar fi unele dintre cele mai sigure pentru începători.

Este greu să mă decid care este planta mea preferată, din moment ce sunt etape în care găsesc noi plante mici despre care nu știam că există și asta este ceea ce mă pasionează cel mai mult. În această lume a plantelor este interesant să descoperi noi specii sau specii care erau deja prezente, dar nu le-am acordat atenție sau, pur și simplu le-am ignorat.

Momentan, pot spune ca una dintre preferatele mele ar putea fi Raphidophora tetrasperma, este o plantă elegantă dar, apoi vad suculentele, mai precis, Pachyphytum oviferum și mă entuziasmez încă și mai mult

Pentru mine, plantele reprezintă începutul vieții, trebuie să avem grijă de ceea ce avem pe planetă, pentru că înainte de a exista atâta civilizație, a existat doar natură. Cred că bogăția planetei se bazează pe natură, plante și copaci. Trebuie să fim mai conștienți de ceea ce avem în lume și să avem grijă de ele pentru că este tot ce avem cel mai important în această lume.

Oamenilor cărora nu le plac plantele? Le zic să-și ofere ocazia să le vadă, să le înțeleagă și să le admire. Nu se știe niciodată cum se va trezi această pasiune minunată în viața lor. Aceste ființe existente pe această planetă, bogăția care ne înconjoară, plante și chiar animale, și să ne oprim cu clișeele false unde anumite persoane nu se pricep în a menține plantele în viață. Tot ce le trebuie este puțină înțelegere, să se conecteze cu pământul, cu natura care ne înconjoară și, bineînțeles, să fie orbiți de frumusețea lor exprimată în acele frunze, flori și forme unice care le are o plantă..

Aș dori doar să adaug că lumea plantelor mi-a lăsat o experiență pozitivă de învățare, de conștientizare și respect pentru pământ, plante și ființele vii care locuiesc pe această planetă, în afară de faptul că m-a ajutat foarte mult să-mi scad nivelul de stres și anxietate. Când cineva se simte trist, există întotdeauna acea lume liniștită a plantelor în care le puteți admira și îngriji. Este un moment fără stres când sunteți în contact cu natura, să vă vedeți spațiile pline de viață datorită plantelor din casa dumneavoastră. Este un sentiment de pace sufletească și căldură casnică.

Denis STRATULAT

Articolul îl puteți citi în numărul 8 din 22 februarie 2025