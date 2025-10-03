Recunoaștere pentru contribuții remarcabile în viața culturală a comunității

Recunoașterea valorilor culturale și a contribuțiilor semnificative aduse de artiști, educatori, instituții și inițiative locale reprezintă un pilon important în consolidarea identității unei comunități. În acest spirit, în Covăcița s-a desfășurat și anul acesta ceremonia de decernare a premiilor pentru realizări culturale, un eveniment devenit deja tradiție și așteptat cu interes de întreaga regiune. În cadrul unei ceremonii solemne găzduite de Galeria de Artă Naivă, au fost onorați cei care, prin muncă, talent și dedicare, au contribuit în mod remarcabil la viața culturală a comunei Covăcița în anul 2024.

Concursul, organizat anual de comuna Covăcița, are ca obiectiv susținerea și promovarea celor care prin activitatea lor lasă o amprentă durabilă în domeniul culturii. Premiul special pentru întreaga activitate este acordat celor mai importanți creatori, ale căror opere reflectă identitatea profundă a comunității.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul pentru Cultură al comunei Covăcița, condus de Branislav Atanacković. Componența juriului: Slobodan Stevanovski – directorul Bibliotecii Municipale,Covăcița, Marijana Meliš – consiliera președintelui comunei, Ana Žolnaj Barca – directoarea Galeriei de Artă Naivă, Nevena Gligorijević – directoarea Radio Televiziunii Comunei Covăcița.

În cadrul festivității, președintele comunei Covăcița, Petar Višnjički, a declarat: „Cultura este fundamentul identității și al coeziunii poporului nostru. Premiile pe care le acordăm astăzi nu sunt doar recunoașteri ale meritelor individuale sau colective, ci și o reamintire că investiția în copii, tineri și creatori este o investiție în viitorul comunei noastre. Covăcița este cunoscută în întreaga lume datorită artiștilor săi, motiv pentru care educația, cultura și tradiția vor rămâne mereu priorități de bază.“

Câștigătorii premiilor culturale pentru anul 2024

Categoria: Proiecte

-Școala Generală „Maršal Tito” din Padina – „Purificarea apei și irigarea culturilor în satul Padina”

-Benjamin Galas – „Surse alternative și regenerabile de energie”

-Biblioteca Municipală Covăcița– „Crepaja – primii 250 de ani”

-Centrul Regional pentru Talente Panciova – „A 14-a tabără pentru tineri talentați” în Casa Populară Mihajlo Pupin

Premiile au fost înmânate de președintele comunei, Petar Višnjički.

Categoria: Colective

-Orchestra școlară a Școlii Generale „S. Žebeljan” din Crepaja

-Ansamblul folcloric pentru copii „Hrustička” din Covăcița

-Liceul „Mihajlo Pupin” din Covăcița

-Institutul pentru Protecția Monumentelor Culturale din Panciova

Premiile au fost înmânate de președintele Consiliului pentru Cultură, Branislav Atanacković.

Categoria: Persoane fizice

-Lavinel Pancaricean (Uzdin) – creație teatrală

-Milivoje Forgić (Banatski Karlovac) – creație literară

-Jasmina Isajlov (Crepaja) – creație literară

-Ana Čipkar Farkaš (Covăcița) – educație

-Ana Kotvaš (Padina) – artă plastică

-Željko Isakov și Željka Isakov Lopušina (Orlovat) – protejarea patrimoniului cultural

-Jožef Kovač (Debeljača) – creație muzicală

Premiile au fost înmânate de directoarea Galeriei de Artă Naivă, Ana Žolnaj Barca.

Contribuții internaționale:

-Ivan Kopčik (Slovacia)

-Jozef Havrila, preot (Slovacia)

-Nicolae și Brândușa Stănescu (România)

-Trupa de teatru „Thália” (Ungaria)

-Zhen Tian (Republica Populară Chineză)

Premiile au fost înmânate de consiliera președintelui municipiului, Marijana Meliš.

Premiul pentru întreaga activitate:

-Ileana Oalge (Uzdin) – pictură naivă

Premiul a fost înmânat de vicepreședintele comunei Covăcița, Miroslav Tomaš.

Câștigătorii au demonstrat, prin dăruire, perseverență și creativitate, că spiritul cultural al comunei Covăcița este viu și relevant. Evenimentul a confirmat, încă o dată, că această comunitate mică, dar vibrantă, rămâne un bastion al valorilor culturale autentice și un spațiu vast pentru idei, proiecte și talente recunoscute nu doar pe plan local, ci și internațional.

Virginia Puia

Articolul integral îl puteți citi în numărul 40 din 4 octombrie 2025