Un arc peste granițe și culturi

În anul jubiliar în care CPE „Libertatea” celebrează 80 de ani de excelență și perseverență în slujba culturii scrise, directoarea acestei instituții, Mariana Stratulat, a ridicat ștacheta evenimentelor literare desfășurate sub genericul „Libertatea 80” la un nivel cu mult mai superior, inaugurând un proiect de anvergură națională și internațională: Festivalul Internațional de Literatură „Respirația cuvintelor în file arămii”, ediția I.

Nu este doar un festival, ci un act de consacrare a literaturii ca limbaj universal, un spațiu de întâlnire a sensibilităților artistice dincolo de frontiere geografice, lingvistice și culturale. Într-o lume grăbită, dominată de efemer și de fragmentar, acest festival se constituie într-o oază de profunzime, unde cuvântul scris își recapătă demnitatea și forța de a uni oameni și destine.

Caracterul multicultural și internațional al festivalului, reflectat prin participarea scriitorilor din Serbia, România și Republica Moldova, îl transformă într-un adevărat pod al literaturii peste granițe. Ideea acestui proiect a fost inspirată de experiența și spiritul Festivalului „Pana de Aur” de la Sarajevo, la care Editura „Libertatea” a participat în vara acestui an, aducând astfel viziunea unui eveniment care să celebreze diversitatea și valoarea universală a cuvântului.

Sâmbătă, 27 septembrie, Centrul Millennium, Vârşeţ

Festivalul a debutat după-amiaza zilei de 27 septembrie, în Studioul Mic din cadrul Centrului Millennium, fiind organizat în colaborare cu Centrul de Cultură din Vârşeţ, în baza protocolului de colaborare dintre cele două instituții. Directorul Centrului de Cultură, Davor Stojković, a adresat participanților cuvinte calde de bun venit, subliniind că ideea organizării unui astfel de festival este una excelentă și exprimându-și bucuria pentru numărul impresionant de participanți prezenți la eveniment.

În cuvântul său introductiv, inițiatoarea festivalului, doamna Mariana Stratulat, directorul CPE „Libertatea” a subliniat următoarele: „Îmi face o deosebită plăcere să mă adresez la Festivalul Internațional de Literatură «Respirația cuvintelor în file arămii», ediția I – un eveniment cu totul unic, din mai multe aspecte. În primul rând, este o adevărată simbioză între cuvinte frumoase, muzică și pictură, o punte între arte, în care literatura se împletește cu sunetul și culoarea, dând naștere unei experiențe senzoriale complete. Al doilea aspect care îl face inedit este dimensiunea sa multiculturală. Astăzi vom avea privilegiul de a auzi creații literare în mai multe limbi, rostite de autori din trei țări – Serbia, România și Republica Moldova. Este o sărbătoare a diversității culturale, o dovadă că poezia și literatura nu cunosc granițe și pot uni suflete din colțuri diferite ale lumii. Am ales ca tematică a acestui festival toamna – un anotimp al introspecției, al nostalgiei și al efemerului frumos. Toamna ne amintește de trecerea timpului, de frunza care cade, dar și de culoarea aurie a vieții, de armonia subtilă dintre sfârșit și început. Este un anotimp care inspiră poezie, melancolie și reflecție, iar festivalul de astăzi aduce toate aceste nuanțe în centrul atenției, dând cuvintelor o respirație aparte, între file arămii. Este o sărbătoare a diversității culturale, o dovadă că poezia și literatura nu cunosc granițe și pot uni suflete din colțuri diferite ale lumii.”

Printre numeroșii invitați și oaspeți veniți din mai multe orașe din Serbia, România și Republica Moldova, am remarcata prezența lui Davor Stojković, directorul Centrului Cultural din Vârșeț, Marian Mohan, secretarul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Marinel Petrică, președintele Consiliului de Administrație al CPE „Libertatea”, Daniel Bala, ministru consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, și dr. Tatiana Petrică, director al Căminului Tineretului din Vârșeț. Moderatorul serii în limba română a fost dr. Eufrozina Greoneanț, iar în limba sârbă, prof. Gordana Kovačević.

Evenimentul a fost înnobilat de vocea impecabilă a tinerei artiste Victoria Adriana Iorga din Vlaicovăț, care a interpretat cu emoție cântecul „Mociriță cu trifoi”, acompaniată la vioară de tatăl său, Adrian Iorga. Prima zi a festivalului a fost astfel o adevărată simbioză între poezie, pictură și muzică, iar picturile care s-au contopit perfect în atmosferă, realizate de artistele Ramona Magda și Elena Stošić, au întregit experiența artistică, transformând evenimentul într-o sărbătoare completă a frumosului.

Prima ediție a festivalului nu a avut caracter competițional. Toți participanții au avut oportunitatea de a-și prezenta creațiile proprii dedicate toamnei sau de a recita poezii despre toamnă din opera marilor clasici. Daniel Bala, ministru consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, a mulțumit pentru invitație și și-a exprimat bucuria de a fi prezent la prima ediție a acestui festival internațional de literatură. El a subliniat că toamna a fost întotdeauna o sursă de inspirație importantă în creațiile scriitorilor români, sârbi, francezi, englezi și ruși și a apreciat alegerea acestui anotimp ca temă a festivalului, subliniind că toamna este un anotimp cu totul special, capabil să provoace emoții multiple și profunde.

Vasilie PETRICĂ

Fotografii: Denis STRATULAT

