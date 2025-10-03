Ziua a doua a festivalului – o sărbătoare a spiritului și a cuvântului scris

Într-o lume în care timpul se scurge grăbit, iar filele vieții se desprind asemenea frunzelor purtate de vântul toamnei, la Panciova s-a deschis, pentru o zi, un sanctuar al cuvântului și al poeziei. Aici, în incinta Casei de Presă și Editură „Libertatea”, s-a desfășurat cea de-a doua zi a Festivalului Internațional de Literatură „Respirația cuvintelor în file arămii”, ediția I, organizat în colaborare cu Asociația Mondială a Scriitorilor. Manifestarea s-a înscris în șirul evenimentelor jubiliare, marcând opt decenii de existență ale prestigioasei instituții „Libertatea”, un adevărat stâlp al culturii românești din Voivodina.

Într-o atmosferă plăcută, personalități de seamă ale culturii și literaturii au înălțat, prin prezența și creațiile lor, vibrația poeziei, oferind publicului clipe de neuitat. Printre oaspeți s-a aflat și Trandafir Sîmpetru, președintele Asociației Mondiale a Poeților, care, cu acest prilej, a mulțumit tuturor celor care au ales să sărbătorească poezia în ziua respectivă. În mod special, a adresat mulțumiri conducerii Casei de Presă și Editură „Libertatea”, Marianei Stratulat, directoare a CPE „Libertatea”, pentru sprijinul necondiționat adus literaturii, și a dat citire unei poezii de dragoste dedicată tinerilor.

Au urmat cuvinte de salut și din partea Consiliului Național al Minorității Naționale Române, prin vocea lui Stevan Mihailov, vicepreședinte și coordonator al Departamentului pentru Informare, care a felicitat organizatorii și participanții, subliniind importanța ca acest festival să devină o tradiție perenă.

Din Republica Moldova, poeta Veronica Haznaș a calificat evenimentul drept „o întrunire de înaltă eleganță culturală și bucurie spirituală”, înainte de a dărui publicului poezia sa „Trec toamnele”.

În alocuțiunea sa, Mariana Stratulat a dezvăluit că modelul acestui festival s-a inspirat din experiența de la Sarajevo, subliniind că „este doar începutul unui drum” și exprimându-și speranța că edițiile viitoare vor aduna și mai mulți participanți, cu jurii, premii și o antologie dedicată.

Omagiu Eugeniei Bălteanu și instituirea unui premiu literar

Un moment de mare încărcătură emoțională a fost dedicat memoriei scriitoarei, jurnalistei și tra-ducătoarei Eugenia Bălteanu (30 iunie 1948 – 9 octombrie 2021), o personalitate de excepție a culturii române din Voivodina, plecată prea devreme dintre noi.

Subsemnata a citit câteva aspecte din biografia și activitatea Eugeniei Bălteanu, menționând, printre altele: „Trecerea sa în neființă, la data de 9 octombrie 2021, a lăsat o liniște gravă în peisajul literar românesc din Voivodina, însă memoria sa rămâne vie prin fiecare vers, fiecare pagină și fiecare simbol pe care ni le-a dăruit cu generozitate și noblețe.

Larisa Stratulat și Silvia Mărgan ne-au familiarizat cu creațiile Eugeniei Bălteanu, citind două poezii, iar conducerea CPE „Libertatea” a pregătit o surpriză cu acest prilej.

Evocată ca „arhitectă a metaforei și călătoare printre lumi”, amintirea sa a fost înnobilată prin instituirea Premiului Literar „Eugenia Bălteanu”, oferit în premieră scriitoarei Verica Preda PreVera pentru volumul bilingv „Post scriptum Ogledalo Biti / Oglinda esenței vieții” (Editura „Libertatea”, 2024/25). Premiul, oferit în semn de recunoștință pentru promovarea literaturii române și sârbe și pentru consolidarea dialogului și colaborării între scriitori din cele două culturi, a fost înmânat de către Valentin Mic, director adjunct și redactor responsabil al săptămânalului „Libertatea”.

Vizibil emoționată, deținătoarea premiului a vorbit despre proiectele comune pe care le avea cu Eugenia și despre cartea pe care intenționau să o publice la Asociația „Vau Ars” din Vârșeț.

Festivitatea a fost marcată de emoția fiicei Eugeniei, Cristina Trbović, care, cu ochii înlăcrimați, a mulțumit pentru acest gest de recunoaștere a mamei sale. În semn de prețuire, Mariana Stratulat i-a oferit o fotografie înrămată a regretatei scriitoare, iar poeții și colaboratorii apropiați i-au dedicat versuri pline de sensibilitate.

Simeon Lăzăreanu, jurnalist pensionar, a vorbit despre Eugenia și colaborarea cu ea, citind apoi una dintre poeziile Gordanei Kovačević, din noua sa carte. Verica Preda a citit o poezie dedicată Eugeniei, scrisă în limba sârbă, „Igra svetlosti”.

Teodora SMOLEAN

Foto: Denis STRATULAT

