Solidaritate și sprijin pentru Jelena Despotovski

Asociația de Femei „Mâini harnice bănățene” din Petrovasâla a organizat, de curând, un bazar umanitar pentru a sprijini o consăteană aflată într-o situație dificilă. Evenimentul a reunit nu doar membrele asociației amintite, ci și alte asociații de femei din comună, care au dorit să își arate solidaritatea prin implicarea la acest gest de umanitate.

La acțiune au participat și Asociația de Femei „Etno Art Brakos” din Alibunar, respectiv Asociația „Karlovačanke” din Banatski Karlovac. Împreună, cele trei organizații au demonstrat încă o dată că, prin colaborare și dăruire, comunitățile bănățene pot realiza lucruri importante.

Rezultatul a fost foarte bun, având în vedere că doar dintr-un singur bazar s-a reușit strângerea sumei de 70.000 de dinari, bani care vor fi direcționați integral pentru ajutorarea persoanei în cauză.

„Am dorit să arătăm că atunci când cineva din comunitatea noastră are nevoie de sprijin, suntem alături de el. Este important să fim uniți, să dăm dovadă de omenie și de solidaritate”, a declarat președinta Asociației „Mâini harnice bănățene”.

Reprezentantele celorlalte asociații implicate au subliniat, la rândul lor, importanța colaborării. „Pentru noi nu contează de unde vine cineva, ci faptul că putem fi de ajutor. Astfel de inițiative arată cât de puternice pot fi comunitățile atunci când se mobilizează”, a menționat Elena Radulović, membră a Aso-ciației „Etno Art Brakos”. „Suntem mândre că am putut contribui. Credem că fiecare gest, oricât de mic, contează și poate face o mare diferență”, a adăugat președinta Asociației „Karlovačanke”, Ruža.

Membrele asociațiilor au pregătit pentru bazarul amintit prăjituri de casă, făcute după rețete tradiționale. Pe lângă implicarea asociațiilor de femei, la bazar a participat și Dijana Popović din Alibunar, care a adus spre vânzare diferite produse, printre care haine și pantofi. Diversitatea produselor a contat în atingerea scopului umanitar.

Acțiunea în sine este un exemplu elocvent de implicare și solidaritate, evidențiind rolul important al aso-ciațiilor de femei în viața comunităților bănățene.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 40 din 4 octombrie 2025