Victoria Berlovan Bojana din Alibunar: Povestea unei mame dedicate

Sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că mi-a trimis doi îngeri: primul este soțul meu, iar al doilea este fetița noastră. Încă din prima zi și până astăzi, fetița mea m-a înțeles, iar eu am înțeles-o pe ea. Toți trei funcționăm ca un singur suflet.

Roksana Berlovan Bojana este un suflet pur, care încălzește și umple inimile mamei și tatei cu bunătate și bucurie. Ce am simțit când am devenit mamă? Mi-am pus întrebarea: „Oare fetița aceasta cu obrajii roșii este cu adevărat a mea?” Am simțit o fericire imensă, de nedescris.

Cum împart serviciul cu rolul de mamă? Am avut ocazia să lucrez în domeniul pedagogiei și al psihologiei, dar pentru mine fetița a fost mereu pe primul loc și nu am considerat corect să îi răpesc acele momente prețioase. Nu am fost de acord să o dau la grădiniță sau la creșă de la un an, așa că am decis să devin antreprenor și să îmi deschid propria afacere, pentru a putea sta lângă ea până la vârsta de 2-3 ani, când a fost pregătită să meargă la grădiniță.

Victoria BERLOVAN BOJANA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 11 octombrie 2025