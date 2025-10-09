Succesul poartă amprenta sufletului

Astăzi, când hainele se găsesc la tot pasul – în magazine sau online – tot mai mulți oameni redescoperă farmecul și unicitatea articolelor vestimentare realizate la comandă. Croitoria, o meserie care cere multă răbdare, imaginație și atenție la detalii, rămâne, pentru unii, nu doar o meserie, ci o adevărată pasiune.

Săptămâna aceasta am decis să o prezentăm pe Eleonora Muntean, croitoreasă din Panciova, o femeie care de peste 25 de ani își dedică viața acestei meserii. Atelierul său, intitulat sugestiv „Salonul de croitorie Nora”, este situat în centrul orașului și a devenit un punct de referință pentru cei care caută haine pe măsură, cusute cu grijă și migală.

„Nu am o strategie de marketing complicată și nici nu postez zilnic pe rețelele sociale. Dar clienții vin mereu, pentru că mă străduiesc să ofer calitate și să respect termenele”, ne mărturisește cu modestie Eleonora.

De la vise cu balerine la realitatea atelierului

Originară din Satu Nou, Eleonora a urmat școala elementară în limba română, iar liceul în limba sârbă la Panciova. Încă din copilărie visa să devină creatoare de modă – desena prințese și balerine – însă mama sa a încurajat-o să înceapă cu Școala de Croitorie din Panciova, o alegere care s-a dovedit a fi inspirată.

„La început a fost greu. Profesorul meu avea propriul atelier, dar vorbea repede și nu înțelegeam tot ce spunea. Totuși, n-aș schimba această alegere pentru nimic în lume. Această meserie m-a format și îmi asigură traiul.”

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 11 octombrie 2025