O excursie a românilor din estul Serbiei prin locuri încărcate de istorie

România este o țară cu peste 19 milioane de locuitori, cu o importanță geopolitică, economică, științifică, istorică și culturală considerabilă. Este membră a Uniunii Europene, iar granița naturală care o desparte de Serbia este fluviul Dunărea. Despre fiecare dintre aceste domenii putem învăța din cărți, cu excepția culturii și, într-o oarecare măsură, a istoriei – pentru acestea, cel mai bun mod de a le cunoaște este acela de a le trăi. Cultura românească se remarcă printr-o identitate europeană puternică și o diversitate culturală deosebită.

Datorită interesului personal și libertății de circulație, un grup de români din estul Serbiei a avut ocazia, zilele trecute, să întreprindă o nouă excursie în România. De această dată, destinația a fost mai îndepărtată: Transilvania, cu accent pe orașul Bran și celebrul castel al contelui Dracula – sau, mai corect din punct de vedere istoric, al domnitorului Vlad Țepeș.

Aflat la aproximativ 30 de kilometri de Brașov și la 160 de kilometri de București, castelul Bran este înconjurat de peisaje spectaculoase, având în fundal munții Bucegi și Piatra Craiului. Istoria sa începe în anul 1377, când a fost ridicat în scopuri militare defensive. Construit în doar zece ani, castelul a fost inițial o fortăreață împotriva Imperiului Otoman, iar mai târziu a servit drept punct vamal între Transilvania și Țara Românească.

La începutul secolului al XV-lea, Regele Sigismund al Ungariei a cedat temporar cetatea lui Mircea cel Bătrân, domnitor al Țării Românești. Din anul 1920, castelul Bran a intrat în proprietatea Reginei Maria și a urmașilor săi. Astăzi, Bran găzduiește un muzeu dedicat acesteia.

Deși mulți îl asociază cu legenda lui Dracula, istoricii contestă ideea că Vlad Țepeș ar fi locuit vreodată acolo – unii afirmă că ar fi fost doar prizonier în trecere, alții că nu a călcat niciodată pragul castelului.

Jasmina GLIŠIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 11 octombrie 2025