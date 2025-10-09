Bijeljina – un loc pentru suflet în inima Semberiei

Pentru unii, Bijeljina e doar un punct pe hartă, o oprire pe drumul către orașe mai mari. Prima mea întâlnire cu acest oraș a fost o imagine largă – câmpia semberiană nesfârșită, de parcă cineva ar fi netezit peisajul cu un fier de călcat. Nu există dealuri care să îți blocheze privirea, nici drumuri șerpuitoare. Dacă ești obișnuit cu munții, acesta este un peisaj care te va relaxa, dar, în același timp, te poţi simţi dezorientat– de parcă natura te invită să încetinești și să respiri cu adevărat.

Oamenii de aici sunt o poveste aparte. Într-o cafenea, în timp ce savuram prima cafea a dimineții, chelnerul mi-a povestit, cu plăcere, întreaga istorie a Bijeljinei, recomandându-mi cele mai bune restaurante și oferindu-mi sfaturi prieteneşti despre cum să mă bucur cât mai mult de oraș. „Scuzați-mă, nu am apucat să mă prezint”, i-am spus, iar el mi-a zâmbit larg și a adăugat: „Ei, nu vă faceți griji – la noi, sufletul se cunoaște primul, iar numele vine mai târziu, când se așază toate”.

Una dintre cele mai frumoase surprize a fost Mănăstirea Sfânta Parascheva, înconjurată de cinci lacuri artificiale. Legenda spune că, oricine cine aruncă o monedă și își pune o dorință, aceasta se va îndeplini. Nu am vrut să risc, așa că am aruncat câte o monedă în fiecare lac – niciodată nu se știe! „Imaginează-ți cum ar fi dacă mi s-ar împlini dorința de a câștiga o excursie în jurul lumii la un concurs cu premii”, mi-am spus. „Aș fi cea mai fericită femeie din lume!” Fie că crezi sau nu, acest loc are o liniște aparte și o spiritualitate profundă – ideal pentru o evadare din agitația orașului.

Text și fotografii: Senka D. Pavlović Čotrić

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 11 octombrie 2025