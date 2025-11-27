A fi mamă, magie care nu dispare niciodată

A fi mamă este cea mai mare magie și cel mai mare privilegiu din lume. Din momentul în care ai aflat că vei deveni mamă, fiecare zi a adus noi trăiri și noi experiențe. Nu este doar clipa în care se naște copilul, ci un întreg proces care schimbă femeia din rădăcini.

Întrebările îți vin una după alta: „Oare voi ști totul?”, „Voi fi o mamă suficient de bună?”, „Cum mă voi descurca?” Și apoi totul se întâmplă. Devii mamă și îți dai seama că nicio carte, niciun sfat și niciun Google nu ți-au pregătit inima pentru acea iubire. O singură privire și gata: ești vrăjită pentru totdeauna.

A deveni mamă înseamnă să pierzi o parte din vechea ta versiune, dar să primești ceva mult mai mare. Să primești un sens, o forță și o inimă care bate în afara trupului tău. Acum ești mai bogată, ai pe cineva al tău pentru care ești cea mai importantă persoană din lume. Ai pe cineva cu care să crești împreună, zi de zi. Primele zâmbete, mișcări, pași, cuvinte sunt ceva ce umple inima fiecărei mame de mândrie și bucurie.

Magia maternității nu stă în perfecțiune, ci în iubirea care nu cunoaște limite. Există și nopți nedormite, pete neplanificate de mâncare și momente în care uiți când ți-ai spălat părul ultima dată. Și totuși, zâmbetul revine, pentru că în fiecare „haos”, în fiecare lacrimă și în fiecare mic „mama” există ceva minunat, o magie care îți cuprinde inima de bucurie și nu se sfârșește niciodată.

Aleksandra RADOVANOVIĆ, Panciova

