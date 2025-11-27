Un octombrie bogat în activități

Cu o eleganță intelectuală rar întâlnită și cu o fidelitate editorială ce depășește două decenii, cunoscuta prozatoare pancioveană Nada Malek – autoare a nouă volume publicate la Editura ,,Libertatea” – se află din nou în lumina reflectoarelor culturale. La sărbătorirea primului deceniului de existență al Clubului Scriitorilor „Prota Vasa Živković” din Panciova, instituție al cărei membru fondator este, scriitoarea a fost desemnată președintă de onoare, un gest de recunoaștere a parcursului literar, încununat de numeroase premii, cărți, apariții editoriale și o activitate culturală neîntreruptă.

În cele ce urmează, oferim o retrospectivă a celor mai recente realizări ale autoarei, deținătoare a Insignei de Aur pentru anul 2024, care demonstrează, încă o dată, perseverența și sensibilitatea scriitoricească a Nadei Malek.

Luna octombrie pentru dânsa a fost marcată de câteva momente semnificative, fiecare accentuând un alt aspect al prezenței sale vii în viața literară a orașului.

Primul dintre ele este includerea povestirii „Kum iz Margite” în noul număr al revistei ,,Gornji grad” a Clubului Literar din Panciova. Textul a fost prezentat public în cadrul unei seri de lectură la Biblioteca orașului, unde autoarea a vorbit despre felul în care mereu caută „binele din oameni”, mărturisind că și în personaje aparent negative alege să vadă lumina din spatele gesturilor.

Al doilea moment remarcabil este participarea la evenimentul organizat de Clubul „Prota Vasa Živković”, un deceniu de activitate, unde o altă povestire a sa a fost citită în fața publicului, în cadrul unei seri dedicate literaturii panciovene, pe 24 octombrie.

Al treilea moment s-a materializat prin apariția unei noi povestiri a autoarei în revista ,,Svitak”, în numărul special tipărit pe 28 octombrie. Pentru Nada, însă, publicarea nu este doar un succes profesional, ci și un prilej emoționant de reîntoarcere la amintiri. Povestirea, inspirată din anii de școală, readuce în prim-plan figuri dragi ale copilăriei – profesori, colegi și oameni a căror prezență i-a modelat personalitatea.

Un alt succes este includerea povestei sale „Obična priča” în antologia „Zaveštanje 2025”, publicată anual de Uniunea Scriitorilor Sârbi din Elveția. Povestea, recunoscută prin concurs a fost publiată și în revista ,,Srpski glas” din Melburne, Australia și Nikšićke novine. Lectura publică din „Galeria 73” din Belgrad, la serata literară din 31 octombrie, a adus autoarei zâmbete, îmbrățișări, șoapte de mulțumire și un public cucerit.

Teodora SMOLEAN

