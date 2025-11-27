O viață în ritm de acordeon și dedicare pentru familie

Cunoscut de public sub numele de scenă Ion Muncean-Cocă, un om care a crescut și a inspirat generații întregi de artiști, cu acordeonul mereu aproape și inima plină de cântec, continuă să ducă mai departe tradiția, bucurând inimile celor care iubesc muzica din sufletul Banatului. În articolul de față îl vom cunoaște îndeaproape atât pe el, cât și pe frumoasa sa familie.

Ion Muncean s-a născut la Sân-Mihai, în data de 23 iulie 1967, din părinții Ion și Maria Muncean. Încă din copilărie, viața lui a fost legată de sunetul muzicii populare bănățene, o pasiune care avea să-i definească întreaga existență.

Primele sale studii le-a făcut la Școala Elementară „3 Octombrie” din localitatea natală, unde, pe lângă orele obișnuite, își găsea mereu timp pentru a cânta, a dansa și a imita soliștii de pe micul ecran. „Dansam și imitam cântăreții în fața televizorului când auzeam muzică populară, pe la vârsta de trei ani, după cum mi-au povestit părinții mei”, își amintește artistul.

Talentul său muzical s-a conturat repede, iar dorința de a cânta la un instrument propriu l-a însoțit încă din copilărie. Pe la vârsta de zece ani, Ion a primit primul său acordeon, un moment pe care îl consideră începutul drumului său artistic. „De atunci și până în prezent nu am mai lăsat acordeonul din mână”, mărturisește el, cu un zâmbet plin de recunoștință pentru sprijinul părinților.

După terminarea școlii generale, drumul său l-a purtat spre Liceul de Muzică „Josif Marinković” din Zrenianin, unde și-a perfecționat cunoștințele muzicale și a învățat să transforme pasiunea în artă autentică. A fost perioada în care a început să-și contureze stilul propriu, inspirat de tradiția bănățeană, dar și de rigoarea studiului muzical.

Anii ’80 au marcat începutul carierei sale profesionale. În 1983, Ion Muncean-Cocă a început colaborarea cu mai mulți muzicieni apreciați ai vremii, amintindu-i cu respect pe Toșa Ardelean, Marcel Gherga, Ion Șciopu, Pipi Chișărau și Nelu Paușer. Împreună cu aceștia a format o trupă care avea să devină cea mai cunoscută a zonei și nu numai: „Trandafirul Roșu”.

Despre acea perioadă, artistul vorbește cu nostalgie: „Eram o echipă unită, plină de energie și dorință de a face ceva frumos pentru public. Colaborările noastre erau foarte bune, fiecare aducea ceva special, iar împreună reușeam să creăm o atmosferă de neuitat.”

De-a lungul anilor, numele lui Ion Muncean-Cocă a devenit sinonim cu muzica populară autentică bănățeană, păstrând cu sfințenie tradițiile și valorile natale. Cu acordeonul mereu aproape, el a bucurat generații întregi de ascultători, ducând mai departe farmecul și emoția cântecului popular românesc din Banat.

Dacă la început era cunoscut ca un acordeonist talentat și respectat, în timp a simțit nevoia să se exprime mai profund prin muzică, adăugând o nouă dimensiune artei sale: vocea.

„Am început să cânt și cu vocea, nu doar să acompaniez. La început timid, dar din inimă. Am simțit că ceea ce vreau să transmit prin acordeon poate fi completat doar de glasul meu. Așa a apărut un alt fel de legătură între mine și public.”

După anii de început plini de entuziasm și afirmare artistică, viața lui Ion Muncean-Cocă a intrat într-o nouă etapă, una în care destinul personal s-a împletit cu cel muzical. În 1989, artistul a trăit unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa, a întâlnit-o pe Sofia, femeia care avea să-i devină soție, sprijin și parteneră de drum. Întâlnirea lor nu a fost una întâmplătoare, ci s-a produs în lumea care îi unea cel mai mult: muzica. Prin intermediul fratelui Sofiei, alături de care Ion colabora deja pe plan muzical, cei doi s-au cunoscut, s-au apropiat și au rămas împreună.

În spatele fiecărui om de succes se află o poveste de iubire, de încredere și de sprijin necondiționat. Pentru Ion Muncean-Cocă, acea poveste poartă un singur nume: Sofia. De zeci de ani, ea îi este alături în toate momentele vieții, în bucurii și în încercări, în zilele de lumină, dar și în cele pline de provocări.

Artistul vorbește cu recunoștință despre femeia care i-a stat mereu aproape:

„Sofia a fost și este sprijinul meu cel mai mare. Ea m-a înțeles, m-a încurajat și a fost mereu acolo, chiar și atunci când drumul nu era ușor. În spatele fiecărei reușite pe care am avut-o stă ea, cu răbdarea, iubirea și puterea ei. Sunt oameni care cred că succesul vine doar din talent și muncă, dar eu știu că fără sprijinul familiei nu se poate nimic.”

De-a lungul anilor, relația lor s-a întărit prin încredere și respect reciproc. Sofia nu a fost doar soție, ci și confidentă, prietenă și parteneră de viață, cea care a împărțit cu el fiecare succes.

Despre Sofia Muncean aflăm că este angajată de ani de zile în domeniul finanțelor, la o firmă de stat din Panciova.

Anul 1989 a fost, așadar, un an de cotitură, plin de emoție, iubire și inspirație. Dar începutul anilor ’90 avea să aducă și mai multe împliniri. Ion Muncean-Cocă a început atunci colaborări importante cu artiști din România, printre care se numără Luminița Jucu Pascu și Doru Țăranu, nume sonore ale muzicii populare bănățene de peste graniță.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 48 din 29 noiembrie 2025