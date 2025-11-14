Cercul care se rescrie prin memorie

Ultimele luni petrecute în redacția ,,Libertatea”, când s-au pregătit, în paralel, caietul special dedicat lui Ioan Flora al revistei de literatură, artă și cultură transfrontalieră ,,Lumina” și evenimentul ,,Ioan Flora 75: În lumina cuvântului”, au prins contur în ziua de 6 noiembrie. În acea zi, în Sala cu portrete a Casei de Presă și Editură ,,Libertatea” a fost lansat caietul realizat de publicistul și traducătorul Simeon Lăzăreanu, bun cunoscător al operei lui Ioan Flora. Lansarea caietului a fost urmată de simpozionul cu comunicări axate pe opera și activitatea lui Ioan Flora.

Cu acest prilej, s-au reunit scriitori, critici literari, profesori universitari și oameni de cultură din Serbia și din România, reafirmând legăturile intelectuale și prietenia dintre cele două spații culturale. Atmosfera întâlnirii a fost una de autentic dialog cultural româno-sârb, în spiritul pe care l-a cultivat, de altfel, însuși Ioan Flora.

Momentul evocării a fost completat de un mesaj transmis de la distanță de renumita actriță Ioana Flora, fiica poetului, care le-a împărtășit celor prezenți gânduri calde și recunoștință pentru păstrarea vie a memoriei tatălui ei. Cuvintele ei au adăugat întâlnirii o notă personală. Emoția momentului a continuat prin recitalul actorului Ionel Cugia, care a dat glas poemului „Fanfară în iarbă” al lui Flora, pe fundalul unui marș de fanfară. În acest mod, actorul Scenei profesioniste în limba română din cadrul Teatrului Național ,,Sterija” din Vârșeț a oferit publicului o deschidere a evenimentului plină de expresivitate.

Această manifestare culturală a continuat cu alocuțiuni din partea conducerii Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”. Directorul Mariana Stratulat a adresat cuvinte de bun venit și a subliniat că manifestarea ,,Ioan Flora 75: În lumina cuvântului” se înscrie în seria evenimentelor ,,Libertatea 80”, având în vedere că anul acesta Casa de Presă și Editură ,,Libertatea” a marcat 80 de ani de existență și activitate neîntreruptă.

Valentin Mic, director adjunct al Casei ,,Libertatea”, redactor responsabil al săptămânalului ,,Libertatea” și unul dintre coordonatorii evenimentului, a spus că Simeon Lăzăreanu este cel care l-a cunoscut cel mai bine pe omul și pe scriitorul Ioan Flora, fiind și persoana care a depus efort, energie și cunoștințe pentru a studia manuscrisele și pentru a realiza caietul.

Nu întâmplător, Simeon Lăzăreanu (căruia îi aparțin culegerea digitală, redactarea textelor şi selecţia textelor critice), a pregătit acest volum cu valoare de document literar chiar anul acesta, când se împlinesc 75 de ani de la nașterea poetului (1950), 50 de ani de la publicarea volumului ,,Iedera” (1975) care l-a consacrat ca poet și 20 de ani de la moartea lui Ioan Flora (2005). Totul a început cu descoperirea unei pungi pline de manuscrise aparținând lui Ioan Flora, găsită în timpul mutării arhivei Casei de Presă și Editură „Libertatea”. În aceasta se aflau mai multe dosare conținând texte dactilografiate sau scrise de mână, datând din perioada 1970–1974, ani care preced consacrarea poetului. Prin varietatea lor, aceste documente dezvăluie intensitatea sensibilității și febrilitatea căutărilor unui autor aflat în plin proces de formare. Un interes deosebit l-au stârnit dosarele cu pagini de poezii (unele în variante de lucru, altele în formă definitivă), precum și cel cu manuscrise inedite, organizate pe numerele gazetei NOII. Volumul cuprinde și o serie de studii și evocări semnate de critici literari de prestigiu, conturând o imagine complexă a poetului.

Detaliile de mai sus, dar și alte amănunte referitoare la caietul special dedicat lui Ioan Flora, au fost prezentate în textul citit de Eufrozina Greoneanț, moderatoarea evenimentului.

