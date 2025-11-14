Armonie și tradiție sub ocrotirea Sfinților Mihail și Gavriil

Vineri, 7 noiembrie, a fost sărbătorită festiv Ziua Școlii Elementare „Coriolan Doban” din Coștei, care, din anul 2007, îi are ca sfinți protectori pe Sfinții Mihail și Gavriil – praznicul casei familiei Doban, al cărei nume școala îl poartă cu mândrie. Evenimentul a fost inaugurat prin slujba de sfințire a edificiului școlar și tăierea colacului, oficiate de preotul iconom-stavrofor Aurel Străin. Evenimentul a fost onorat de prezența lui Adelin Iencea, președintele Comunității Locale din Voivodinț, care totodată este și nașul școlii din Coștei.

Directorul, prof. Mircea Boldovină, a adresat cuvinte de salut, exprimându-și bucuria de a marca împreună, și în acest an, ziua școlii: „În această zi nu sărbătorim doar o dată din calendar, ci sărbătorim cunoașterea, efortul, colaborarea și toate valorile care fac din școala noastră o adevărată comunitate. Anul școlar care a trecut a fost plin de provocări, dar și de realizări frumoase. Elevii noștri au demonstrat creativitate, solidaritate și dorință de a învăța. Profesorii noștri, care au fost alături de ei, ghidându-i cu răbdare și pasiune, contribuind zi de zi la formarea unor oameni pregătiți pentru viitor, le mulțumesc pentru dăruire, profesionalism și implicare. Mulțumesc și părinților, parteneri de încredere, care ne sprijină necondiționat. Dragi elevi, voi sunteți motivul pentru care această școală există. Păstrați-vă curiozitatea, curajul de a pune întrebări și încrederea în propriile voastre forțe. Cunoștințele pe care le dobândiți aici nu sunt doar pentru note, ci reprezintă temelia viitorului vostru. În final, a salutat nașii școlii și a felicitat întreaga comunitate școlară cu ocazia zilei școlii. De asemenea, să continuăm împreună să dezvoltăm o școală de care cu toții putem să fim mândri. La mulți ani școlii noastre!”

A urmat înmânarea premiilor pentru cele mai bune trei lucrări, atât la Coștei, cât și la Voivodinț, în cadrul concursului literar și de arte plastice. La concursul literar, la limba sârbă, au fost premiați următorii elevi: Andrea Farcaș, Sara Omoran, Cristian Șoșgean. La concursul de arte plastice, cele mai bune lucrări au aparținut următorilor elevi din Coștei: Ana Maria Gaita, Mateia Cantor, Sara Cantor. Tot la concursul de arte plastice, din Voivodinț, au fost premiați: Andjela Vasilije, Sara Anastasia Miloia, Sofija Božinović.

„Iar acum vă invit la programul cultural-artistic pregătit de elevi, împreună cu profesorii lor, care se desfășoară în sala de educație fizică. Să ne bucurăm cu toții de această sărbătoare importantă pentru școala noastră” – a declarat directorul, prof. Mircea Boldovină.

Programul cultural-artistic a fost moderat de elevele Sara Omoran și Ana Vućku, care au coordonat întregul eveniment. Ele au adresat cuvinte de bun-venit: „Stimați profesori, părinți și elevi! Astăzi, școala noastră își deschide larg porțile și mințile pentru a vă primi la un eveniment de suflet al anului – Aniversarea școlii noastre! Este o zi care ne bucură, emoția și recunoștința se adună într-un frumos buchet al copilăriei, al prieteniei și al iubirii de școală. Cu ocazia acestei sărbători, vă spunem un călduros „Bine ați venit!” Pe 7 noiembrie sărbătorim Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, ocrotitorii școlii noastre. Este o zi specială, o zi în care, prin învățătură, ne exprimăm recunoștința și unitatea față de școala noastră. Școala noastră este locul în care învățăm, creștem și visăm, profesorii ne ghidează și ne sprijină. Ne formăm ca oameni, în spiritul respectului. Împreună formăm o mare familie – familia școlii noastre. Vă invităm să ne fiți alături într-o călătorie artistică, poetică și tradițională. Tot ceea ce veți urmări a fost pregătit de noi cu mult drag și dăruire. Pregătiți-vă pentru un spectacol plin de veselie, joc, poezii, cântece și teatru.”

Programul cultural-artistic s-a desfășurat în ordinea următoare:

Clasa a IV-a a prezentat cu sceneta: „Anotimpurile”;

Clasele I-IV au interpretat cântecul: „Anotimpul”;

Elevii Matei Cantor și Ana Maria Gaita – poezie în limba engleză: „Teacher”;

Clasa a VI-a – scenetă în limba sârbă: „Misterija ukradenog sendviča”;

Duet muzical: Ana Vućku și Sara Omoran – melodia „Ana, chică galbenă”;

Elevii clasei a VI-a: Daniel Vinu – poezie în limba engleză: „November”; Stefan Mihajlović – poezie în limba sârbă: „Najmanja pesma”;

Sara Omoran – „Plavi čuperak”; Ana Vućku – „Tajna” – poezii în limba sârbă;

Elevii clasei a VI-a – poezie în limba franceză: „Quel jour sommes-nous?”;

Scenetă în limba sârbă: „Radna navika”;

Elevii din Voivodinț – prezentare la Șezătoare și recital de poezii;

În încheiere, Andjela Vasilije – poezie în limba engleză: „Sometimes I Am Happy”.

Programul nu ar fi fost posibil fără următorii coordonatori:

Elevii din clasele I-IV din Coștei au fost pregătiți de învățătoarele Persa Vasiliev și Zoe Jurcă;

Elevii din clasele I-IV din Voivodinț au fost pregătiți de învățătoarele Suzana Fortuz, Speranța Đukić și Panciovan Dendi;

Elevii din clasele V-VIII au fost pregătiți de profesoarele Jovana Duma, Romanța Vărăgean și Adriana Stojanović.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 46 din 15 noiembrie 2025