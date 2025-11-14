Încă o perlă valoroasă din patrimoniul cultural românesc

Sub semnul unei emoții profunde și al bucuriei redescoperirii pieselor folclorice inedite sau mai puțin cunoscute, Sala festivă a Maticei Srpska din Novi Sad, o prestigioasă instituție culturală, miercurea trecută, pe 5 noiembrie, a găzduit un eveniment de o înaltă ținută artistică și spirituală – lansarea albumului discografic „Muzică tradițională românească din Arhiva personală de folclor – CD2”, semnat de prof. univ. dr. Niță Frățilă. Ca urmare a îndelungatei activități de cercetare și creație artistică a profesorului Niță Frățilă, întreprinsă în perioada 1975–2023, Institutul de Cultură al Românilor din Zrenianin a recunoscut eforturile autorului acestei publicații pe care o considerăm o adevărată perlă a patrimoniului nostru cultural.

Prof. Todor Doru Ursu, directorul Institutului pentru Cultură al Românilor din Voivodina a vorbit despre importanța cercetării etnomuzicologice în vederea conservarii și evaluării tradiției muzicale de pe melagurile noastre, precum și despre începutul colaborării sale cu profesorul Niță Frățilă. A urmat lectura recenziei semnate de prof. dr. Elise Stan, citită de subsemnata acestui articol, autoarea recenziei fiind absentă din motive obiective. Publicului select s-a adresat apoi prof. univ. dr. habil. Veronica Laura Demenescu, de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, care a oferit o analiză minuțioasă asupra valorii documentare și artistice a acestei publicații, definind-o drept „un reper în activitatea etnomuzicologică românească”, iar pe autor plasându-l în vârful ierarhiei profesionale de gen. „Publicarea acestei noi culegeri continuă demersul inițiat în anul 2021, acela de a valorifica cercetările îndelungate ale autorului, întreprinse în perioada 1975–2025, care au avut ca principal obiectiv redarea, în formă autentică, a folclorului românilor din Voivodina și al valahilor (românilor) din Serbia de Răsărit.

Conținutul compact-discului de față include o selecție de 42 de piese vechi din repertoriul vocal, vocal-instrumental și instrumental al românilor din Serbia, practicate în localitățile: Grebenaț, Bor, Sân-Mihai, Sân-Ianăș, Jamul Mic, Ofcea, Torac, Satu Nou, Slatina (Craiova), Coștei, Petrovasâla, Uzdin, Mesici, Iablanca, Varakonje (Prislonica), Doloave, Ecica, Sălcița și Straja. Considerentele științifice care au stat la baza selecției, au avut în vedere proiectarea în actualitate a creațiilor muzicale practicate de românii din Serbia, dintre care cei mai mulți sunt bănățeni, ardeleni și olteni, dar și bogăția și varietatea acestui repertoriu”, a menționat, printre altele recenzenta prof. univ. dr. habil Veronica Laura Demenescu.

Momentul cel mai așteptat al serii a fost, fără îndoială, adresarea profesorului Niță Frățilă – etnomuzicolog, cercetător, profesor universitar, o personalitate care de aproape cinci decenii cercetează, transcrie, analizează și contribuie la reanimarea pieselor folclorice aflate pe cale de dispariție a românilor din Voivodina, Banat și întreaga zonă transfrontalieră. Dânsul a ținut să mulțumească tuturor acelora care l-au sprijinit în realizarea acestui prețios proiect cultural, precum prof. Todor Doru Ursu, directorul ICRV, unde a apărut albumul discografic, a mulțumit, de asemenea, maestrului de sunet, Edvin Baloș, regizorului muzical, Petru Popa, pentru sugestiile și valoroasa contribuție la pregătirea materialului folcloric; apoi prof. univ. Nenad Ostojić și redactorului al Programului de filme TV și translator oficial, Doru Trifu, pentru sugestiile acordate în vederea editării textului acestui album. Autorul a mai mulțumit și jurnalistei și scriitoarei Ana Niculina Ursulescu pentru traducerea unor versuri ale cântecelor tradiționale, și nu în ultimul rând, soției sale Mihaela, pentru înțelegere și sprijin.

,,Sunt deosebit de fericit pentru că în seara aceasta au venit interpreți foarte talentați care m-au onorat cu prezența. Cu părere de rău, Ileana Ocolișan Baba din motive obiective nu a putut veni. Eu am încercat, pentru prima dată, să fac o selecție din o mie de culegeri de folclor românesc, să aleg doar 42 de piese. Sunt foarte mulțumit pentru că am reușit să includ pe acest CD și unele piese ale valahilor, românilor noștri din Serbia de Răsărit. Am foarte multe culegeri, dar m-am hotărât pentru două din această zonă. Am încercat, pe cât posibil, să fie informatori reprezentativi, între vârsta de 22 și 76 de ani. Pe de altă parte, m-am străduit ca tinerii interpreți, cum a fost în seara aceasta Valentina Secheșan, să scormonească, să găsească unele piese folclorice, care astăzi sunt aproape pe cale de dispariție și să le reanimeze”, a declarat, printre altele, prof. dr. Niță Frățilă, autorul Albumului lansat.

Evenimentul a fost îmbogățit cu momente muzicale de excepție. Primele s-au prezentat două surori care poartă în ele promisiunea artei de mâine: Lana și Mia Zorjan. Micuța Mia, în vârstă de doar opt ani, elevă a Școlii de Muzică „Isidor Bajić” din Novi Sad, în clasa Anei Frlin, a dovedit o uimitoare maturitate interpretativă în „Invenciunea la două voci în Fa major” de Johann Sebastian Bach. Sora ei, Lana Zorjan, tânără violonistă de 17 ani și studentă a Academiei de Arte din Novi Sad, în clasa profesorului Stefan Milenković, a adus pe scenă forță, sensibilitate și rafinament, interpretând „Adagio-ul” din Sonata în sol minor de Bach și „Capriciul nr. 24” de Niccolò Paganini. Publicul a răsplătit cele două artiste cu aplauze prelungite, recunoscând în ele lumina unei generații care preia cu demnitate ștafeta valorilor.

În partea muzicală, alături de surorile Zorijan s-au mai prezentat și alți artiști remarcabili, care au evidențiat cele consemnate în publicație de domnul Niță Frățilă. Tânărul violonist Adrian Bugar din Ecica, acompaniat de prof. Todor Doru Ursu la pian, a interpretat cu multă sensibilitate și refinament artistic Ardeleana lui Bocăluț și un Joc de doi, din repertoriul regretatului maestru Vichentie Petrovici Bocăluț, însoțite de o pereche de dansatori care au reînviat, prin pași și gesturi, farmecul jocurilor de altădată. Valentina Secheșan, cu vocea sa viguroasă, a dat viață cântecelor „Mă duc mama dî la cin’e” și „Turturea din valea seacă”, pe care l-a preluat de la informatorul Gheorghe Pitic din Coștei. Au urmat interpretări de mare valoare artistică, înregistrări audio ale lui Stefan Radovanović, fluieraș din Bor, Lazăr Novac, solist vocal, care a emoționat publicul cu doina „Pare-mi rău și mă căiesc” și Coriolan Păun, un faimos rapsod autodidact la vioară, care a interpretat un Joc de doi din Voivodinț. O înregistrare audio a scos la lumina zilei balada ,,Arborii îmbrățișați”, mai întâi în interpretarea lui Ilia Păuncu Ciupera din Grebenaț, continuată apoi de solista vocală Ileana Ocolișan Baba.

Evenimentul s-a încheiat cu un moment de o incontestabilă valoare artistică: Nelu Iencea, la saxofon, acompaniat de prof. Todor Doru Ursu, a interpretat două melodii tradiționale: ,,Deschide, mândro, fereastra” și ,,De doi”.

Aplauzele au umplut sala, iar invitații au fost poftiți la un cocktail festiv, într-un cadru destins, unde conversațiile despre folclor, identitate și memorie culturală au continuat firesc, ca o prelungire a muzicii ce răsunase pe scenă.

Lansarea acestui album nu a fost doar un act artistic, ci o mărturie despre puterea memoriei și continuității, care ne-a reamintit că muzica tradițională nu este un ecou al trecutului, ci vocea eternă a unei națiuni care, prin artă, își regăsește mereu sensul.

Teodora SMOLEAN

Foto: Danijela BAKIĆ SCUMPIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 46 din 15 noiembrie 2025