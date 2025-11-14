Mulțumit cu tot ce a obținut de la viață

De la viață nu trebuie să cerem prea multe, ci să fim mulțumiți cu ceea ce am reușit să facem. Anul acesta, Ion Mundrean a împlinit frumoasa vârstă de 66 de ani, iar la întrebarea noastră despre cum se simte la această vârstă, el ne-a răspuns cu zâmbetul pe buze: „Sunt mulțumit cu tot ce am primit de la viață. Mă simt bine, sunt sănătos și plin de elan. Cel mai mult mă bucur când mă întâlnesc cu prietenii cu care am copilărit și vorbim despre vremurile trecute. Cred că, în viață, am făcut fapte bune; pe mulți i-am ajutat, pentru că am simțit nevoia – ceva, parcă din interiorul sufletului, mi-a șoptit să ofer o mână de ajutor celui care se află la strâmtoare. Și întotdeauna asta am făcut cu sufletul deschis și mă bucur dacă ajutorul meu a venit la momentul potrivit”, ne-a mărturisit Ion Mundrean.



Prietenii și cei care îl cunosc bine îl alintă cu numele Ion Mândru.

Ion Mundrean este născut în anul 1959. Școala cu opt clase a absolvit-o în satul natal. Părinții l-au îndemnat să învețe o meserie, pentru că meseria este brățară de aur. El i-a ascultat pe părinții săi și a învățat meseria de zidar, astfel că, începând cu anul 1987, a început să-și perfecționeze activ munca de zidar. Paralel cu zidăria, de care se ocupă în mod conștiincios, Ion îi ajută pe părinți la lucrul pe câmp. Datorită unor împrejurări, Ion a preluat în mâinile sale activitatea agricolă, pe care o practică până în prezent. Nu a abandonat zidăria, însă agricultura a devenit o prioritate în viața sa. După cum ne-a spus Ion, în viață este bine să cunoști mai multe meserii, pentru că niciodată nu știi de care ai nevoie mai mult și care dintre ele îți poate asigura bunăstarea.

Încă din anii tinereții, pe Ion l-a atras fotbalul. A avut o dorință mare de a juca în prima echipă a Clubului de Fotbal „Banatul”, și, în scurt timp, visul lui s-a împlinit. Având o voință de fier, a reușit să culeagă multe succese pe gazonul verde, împreună cu coechipierii săi. Acum însă, vârsta nu îi mai permite să se ocupe activ de fotbal; totuși, a devenit un mare fan al echipei de fotbal „Banatul”. Îl bucură foarte mult faptul că tinerii sportivi din Sân-Mihai realizează succese de invidiat. Îi tresaltă inima de bucurie atunci când bravii sportivi cuceresc o victorie și avansează într-un rang superior.

Ion a fost activ și în echipa de volei din cadrul Clubului Sportiv „Banatul”. Împreună cu echipa de volei a cucerit multe trofee, de care se mândrește în mod aparte. Ion ne-a mărturisit că, alături de acești tineri sportivi, se simte și el tânăr. Le-a transmis sportivilor că trebuie să lupte mereu și să nu cedeze niciodată în fața adversarului, pentru că nici el, pe când practica sportul, nu s-a lăsat niciodată învins.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 46 din 15 noiembrie 2025