Copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu și sunt fericită că îi am. Ei sunt viața mea. Sunt mamă a doi băieți: Matei, născut la 26 aprilie 2021, și Iovan, născut la 19 martie 2023. Rolul de mamă nu este deloc ușor, dar este cel mai plăcut. Prima dată când l-am ținut în brațe pe Matei a fost un sentiment greu de descris în cuvinte, eram puțin speriată, fiind o naștere grea, dar la final totul a fost perfect. Numele Matei l-a primit după străbunicul său Matei, din partea tatălui, originar din Coștei.

După primulbăiețel, la doi ani distanță l-am născut pe Iovan, iar atunci am trăit un sentiment complet diferit. Ca mamă eram mai pregătită, știam ce mă aștepta și prima dată când l-am văzut am plâns de fericire. Numele îl poartă după bunicul său, tatăl meu, Iovan, care, din nefericire, a decedat de mulți ani și nu a reușit să-l cunoască.

Bucuria mea de a avea acești doi fii este și mai mare, deoarece timp de șase ani am luptat să-i am. Dumnezeu, în final, mi-a împlinit această dorință. De ceva timp, îmi cresc copiii singură, fiind divorțată de soț, și toate greutățile pe care le întâmpin ca părinte le trec singură. Mă rog lui Dumnezeu să-mi dea sănătate și putere să pot să-i scot la drum. Matei merge la grădiniță la Panciova, iar Iovan este încă mic și stă acasă.

Matei și Iovan sunt binecuvântarea familiei Cadar.

Florentina Cadar,

Satu Nou

Articolul integral îl puteți citi în numărul 40 din 4 octombrie 2025