Ediția a XVII-a a manifestării „Curcubeul etniilor” a colorat din nou Uzdinul

Într-o atmosferă plină de culoare, emoție și respect pentru valorile autentice, pe data de 28 septembrie, satul Uzdin a fost din nou centrul unei manifestări culturale remarcabile. Sub egida Asociației Femeilor „Bunicuțele”, s-a desfășurat tradiționalul eveniment „Curcubeul etniilor” și ,,Cartoful-cel mai frecvent aliment” , un prilej de întâlnire între generații, obiceiuri și porturi populare din întreaga zonă.

Această sărbătoare a diversității culturale reunește, an de an, comunități etnice diferite, într-un spirit de prietenie, colaborare și mândrie față de moștenirea strămoșească. Evenimentul nu este doar un spectacol vizual, ci și o lecție de istorie vie – o formă de educație comunitară prin care se transmit valori esențiale precum identitatea, toleranța și continuitatea tradițiilor.

Evenimentul a debutat cu o paradă a costumelor tradiționale, în care au fost prezentate porturi specifice mai multor localități și naționalități. Asociațiile de femei din comuna noastră au fost prezente în număr mare: Covăcița și Padina au purtat cu mândrie costumele slovace, Crepaja și Tomaševac pe cele sârbești, iar reprezentantele din Debeljača au adus farmecul portului maghiar. Din partea Uzdinului și a Reșiței, au fost prezentate costume românești și germane, într-un frumos omagiu adus moștenirii multiculturale.

Un moment deosebit a fost contribuția comunității din Futog, care a expus costume din renumita colecție „Biserna grana”, alături de porturi sârbești vechi din Timocul Sârbesc, Belgrad și sudul Serbiei, precum și o delegație din Turcea. Uzdinul, ca gazdă, a impresionat prin varietatea și autenticitatea costumelor – de la cele pentru copii, până la cele ale vârstnicilor.

Milan Stepanov din Futog a prezentat în detaliu elementele și semnificațiile pieselor de îmbrăcăminte tradiționale, oferind publicului o incursiune fascinantă în simbolistica portului popular.

Programul a continuat cu piesa de teatru „Poem despre Laza și Lenka”, interpretată cu emoție de Ervin Gazdag și Zdenka Trifunjagić, acompaniați de decoruri realizate din picturile artistului Dragan Dimitrov. Publicul a fost profund impresionat de povestea de dragoste dintre poetul Laza Kostić și Lenka Dunđerski, transpusă scenic cu mult rafinament.

Virginia Puia

