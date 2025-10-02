Mineralele – între pasiune, protecție și creație

În acest număr o prezentăm pe Snežana Lupa Janković din Belgrad, terapeut specializat în cristale, iar fiica ei este geolog. Împreună, îmbină frumosul cu utilul și se dedică lumii mineralelor. A început această călătorie în 2011, iar acum, după 13 ani, poate spune că a construit un univers plin de energie, culoare și sens.

Cel mai căutat mineral? Turmalinul negru.

Este cunoscut pentru proprietățile sale de protecție – un adevărat scut împotriva celor trei tipuri de radiații: naturale și artificiale, adică radiații geopatogene, radioactive și smog electromagnetic. Se poartă sub formă de bijuterii – pandantive, brățări – sau ca bucăți brute, geode sau druze, amplasate în spațiile de locuit sau de lucru.

Dânsele au de toate – de la cristale la minereuri

Lucrăm cu minerale autohtone, în special din Trepča, pe care le achiziționăm direct de la muncitorii din mină. Cele din import le cumpărăm din Turcia, un centru eurasiatic de colectare, sau le schimbăm la expoziții internaționale – participăm anual la târguri în München, Slovenia, Polonia și Bulgaria.

Regina colecției noastre? Familia cuarțurilor.

Cuarțul transparent (grosul cristal) – poate fi limpede sau lăptos.

Cuarțul roz – delicat, cu nuanțe de la pal până la intens.

Ametistul – mereu mov, uneori cu tentă roz sau gri.

Ahmul – versatil, de la roz la negru.

Aceste cristale sunt folosite frecvent pentru combaterea smogului electromagnetic și au capacitatea de a curăța și încărca energetic alte minerale. Este important ca iubitorii de cristale să le curețe periodic. Deși se spune că apa este cea mai bună metodă, eu cred că aceasta doar îndepărtează praful. Pentru o curățare profundă a rețelei cristaline, recomand fumigația cu tămâie, Palo Santo sau salvie.

Interlocutoarea noastă ne împărtășește că creează bijuterii unicat. „În Belgrad există câțiva artizani care prelucrează minerale, dar eu prefer să cumpăr pietrele deja finisate și să le combin în creații proprii. Fiecare colier este unic – rar fac două la fel. Astfel, pot recunoaște o piesă chiar și după zece ani”, mărturisește ea.

Știați că Nikola Tesla studia turmalinul negru?

În scrierile sale, menționează că acest mineral are o vibrație atât de puternică încât, dacă este plasat în cele patru colțuri ale fundației unei case, poate devia cursul apelor subterane, prevenind radiațiile geopatogene. Mineralele chiar funcționează.

Cei care le poartă se simt mai bine – nu doar din efect placebo. Studiile arată că purtătorii de cristale se recuperează mai rapid decât cei care nu le folosesc.

