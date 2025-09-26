Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Întâlnirea clericilor din Protoieria Vârșeț la Srediștea Mică

Sâmbătă, 20 septembrie 2025, în localitatea Srediștea Mică, a avut loc o întâlnire importantă a clericilor din Protoieria Vârșeț, un eveniment cu semnificație profundă pentru comunitățile românești din Banatul istoric.

În această zi specială, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, alături de un sobor de preoți și diaconi.

În cadrul slujbei, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în fața clericilor, punând accent pe importanța jertfei mărturisitorilor ca sursă de inspirație pentru pastorația contemporană. Preasfinția Sa a subliniat, de asemenea, impactul pe care canonizările recente de Sfinți îl au asupra vieții Bisericii și asupra activității Patriarhiei Române, încurajând o misiune preoțească tot mai relevantă în fața provocărilor sociale actuale.

Un moment important al întâlnirii a fost prezența Excelenței Sale, doamna Anca Corfu, Consulul General al României la Vârșeț, care a însoțit slujba împreună cu numeroși credincioși din localitate.

Mateia RĂDUŢ

