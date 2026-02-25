De Sfântul Trifon, butucii de viță-de-vie au fost tăiați și stropiţi cu vin

La Doloave a fost marcată festiv sărbătoarea Sfântului Trifon, ocrotitorul viticultorilor, prin tăierea simbolică a viței-de-vie și stropirea butucilor cu vin, conform tradiției. Astfel a debutat cea de-a 28-a ediție a manifestării „Vinarijada”, care, în acest an, se desfășoară în două etape – prima a avut loc pe data de 14 februarie, iar cea de-a doua este programată pentru toamnă.

Organizatorii, membri ai Asociației Viticultorilor și Vinificatorilor „Sfântul Trifon”, au decis ca prima parte a evenimentului să fie organizată pe 14 februarie, chiar în ziua dedicată sfântului.

În prezența preoților locali, membrii asociației au tăiat simbolic butucii de viță-de-vie din propria plantație și i-au stropit cu vin, exprimându-și dorința pentru un an roditor și o recoltă bogată.

Programul a continuat la Căminul Cultural, unde a fost organizat un cocktail festiv și a avut loc tăierea rituală a colacului de sărbătoare. La eveniment au participat membri ai asociației din Doloave, dar și invitați din Stari Tamiš și Deliblata, precum și reprezentanți ai instituțiilor locale.

Președintele asociației, Bogdan Ankucić, a anunțat că partea a doua a „Vinarijadei” va avea loc în toamnă, când sunt programate degustarea și evaluarea vinurilor tinere, concursul de băut șpriț, precum și o expoziție cu vânzare a produselor viticultorilor.

Teodora Smolean

Articolul integral îl puteți citi în numărul 9 din 28 februarie 2026

Sursa: pagina de Facebook a Asociației Viticultorilor și Vinificatorilor „Sfântul Trifon” din Doloave