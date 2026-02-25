Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Serbia
16
clear sky
Abonati-va
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru
Concise, to the point, and a truly global view, our daily email also includes podcasts.
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru

De Sfântul Trifon, butucii de viță-de-vie au fost tăiați și stropiţi cu vin

La Doloave a fost marcată festiv sărbătoarea Sfântului Trifon, ocrotitorul viticultorilor, prin tăierea simbolică a viței-de-vie și stropirea butucilor cu vin, conform tradiției. Astfel a debutat cea de-a 28-a ediție a manifestării „Vinarijada”, care, în acest an, se desfășoară în două etape – prima a avut loc pe data de 14 februarie, iar cea de-a doua este programată pentru toamnă.

Organizatorii, membri ai Asociației Viticultorilor și Vinificatorilor „Sfântul Trifon”, au decis ca prima parte a evenimentului să fie organizată pe 14 februarie, chiar în ziua dedicată sfântului.

În prezența preoților locali, membrii asociației au tăiat simbolic butucii de viță-de-vie din propria plantație și i-au stropit cu vin, exprimându-și dorința pentru un an roditor și o recoltă bogată.

Programul a continuat la Căminul Cultural, unde a fost organizat un cocktail festiv și a avut loc tăierea rituală a colacului de sărbătoare. La eveniment au participat membri ai asociației din Doloave, dar și invitați din Stari Tamiš și Deliblata, precum și reprezentanți ai instituțiilor locale.

Președintele asociației, Bogdan Ankucić, a anunțat că partea a doua a „Vinarijadei” va avea loc în toamnă, când sunt programate degustarea și evaluarea vinurilor tinere, concursul de băut șpriț, precum și o expoziție cu vânzare a produselor viticultorilor.

Teodora Smolean

Articolul integral îl puteți citi în numărul 9 din 28 februarie 2026

Sursa: pagina de Facebook a Asociației Viticultorilor și Vinificatorilor „Sfântul Trifon” din Doloave