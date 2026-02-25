Copii din Serbia, în vizită educativă la Timișoara

Luni, 16 februarie, un grup de copii din Serbia, din localitățile Satu Nou, Ecica și Torac, a participat, la invitația Florinei Ariana Colgea, la o excursie cu scop formativ la Universitatea de Vest din Timișoara, axată pe activități interactive și experiențe educative.

Programul vizitei a inclus accesul la Planetariul Universității de Vest din Timișoara, unde copiii au descoperit tainele universului prin prezentări adaptate vârstei lor, menite să le stârnească interesul pentru astronomie și științele exacte. Proiecțiile și explicațiile oferite au transformat informațiile teoretice într-o experiență atractivă și ușor de înțeles.

Un alt punct important al excursiei a fost vizitarea Experimentarium TM, laborator interactiv de fizică dezvoltat printr-un proiect comun al Universității Politehnica din Timișoara și al Universității de Vest din Timișoara. Aici, elevii au avut ocazia să interacționeze direct cu legile fizicii, să observe fenomene precum ciocnirile, mișcarea de precesie, undele mecanice sau efectele curentului electric, învățând prin experiment și demonstrație practică.

Marinela Frianț, învățătoare la Școala Elementară „Žarko Zrenjanin”, care a însoțit grupul de copii din Satu Nou, a subliniat importanța acestei experiențe și a colaborării constante:

„Această excursie a fost posibilă datorită invitației doamnei Florina Ariana Colgea, căreia îi mulțumim sincer pentru deschiderea și sprijinul oferit copiilor noștri.

