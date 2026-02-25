Tradiție și identitate la concertul de Sretenje din Banatski Karlovac

Pe 16 februarie, Centrul Cultural din Banatski Karlovac a fost gazda unui eveniment de suflet dedicat sărbătorii Întâmpinarea Domnului, cunoscută pe rit vechi și în limba sârbă drept Sretenje. „Concertul de folclor dedicat sărbătorii Sretenje” a adus pe scenă culoare, energie și autenticitate, reunind peste o sută de participanți, de la cei mai mici dansatori până la veterani ai scenei folclorice.

Evenimentul a fost organizat de nou-înființatul Ansamblu Folcloric „Banatski Karlovac” din Banatski Karlovac, sub patronajul Centrului pentru Cultură al comunei Alibunar și al Primăriei Alibunar. Pentru ansamblul gazdă, concertul a reprezentat nu doar un debut important în fața publicului local, ci și o reafirmare a dorinței de a păstra și promova tradiția și identitatea creației folclorice sârbe.

Alături de gazde au evoluat invitații: Ansamblul Folcloric „Banatski Dvor” din Dvor, Ansamblul „Sveti Sava” din Srediștea Mare, precum și ansamblurile de copii și de veterani din Alibunar. Fiecare formație a adus pe scenă specificul zonei pe care o reprezintă, oferind publicului un adevărat periplu prin bogăția dansului și a portului popular sârbesc.

Adriana PETROI

