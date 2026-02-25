EVENIMENT CULTURAL ORGANIZAT LA ȘCOALA ELEMENTARĂ „3 OCTOMBRIE” DIN SÂN-MIHAI

Celebrarea Zilei Internaționale a Limbii Materne

Vineri, 20 februarie, în sala de educație fizică a Școlii Elementare „3 Octombrie” din Sân-Mihai a avut loc manifestarea culturală care a marcat Ziua Internațională a Limbii Materne.

La această manifestare au fost invitați oaspeți de onoare: prof. univ. dr. Marinel Negru, coordonatorul Departamentului pentru Învățământ al Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României de la Vârșeț, părintele Emanuel Tăpălagă, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Sân-Mihai și vicar al Episcopiei Dacia Felix.

În partea inaugurală a evenimentului, cuvinte de salut a adresat directoarea Mărioara Gean Muntean, menționând, printre altele, că Ziua Limbii Materne se serbează în fiecare zi, iar copiii sunt cei care descoperă, prin cântec și poezii, dragostea și puterea limbii materne, păstrând în acest fel identitatea națională.

Cuvinte de bun augur au fost adresate de Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României de la Vârșeț, subliniind faptul că o contribuție însemnată la marcarea acestui eveniment o aduce comunitatea românească din Sân-Mihai. Un rol deosebit îl are școala românească din localitate, iar la realizarea programului cultural, în mod aparte, s-au evidențiat cadrele didactice, în frunte cu directoarea Mărioara Gean Muntean.

Silvia MĂRGAN

