Elevii din Satu Nou la Opera Națională Română din Timișoara

Un grup de elevi ai Școlii Elementare „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou, însoțiți de învățătoarea Marinela Friant, au avut prilejul de a participa, pe data de 25 martie, la spectacolul „Peter Pan”, prezentat pe scena Operei Naționale Române din Timișoara.

Participarea elevilor a fost posibilă la invitația Florinei Ariana Colgea, în contextul unei frumoase colaborări existente, oferindu-le copiilor o experiență culturală deosebită.

Spectacolul a fost inclus în cadrul renumitului Festival Internațional „Timișoara Muzicală”, ediția a L-a, unul dintre cele mai importante evenimente culturale din regiune, reunind pe scenă artiști valoroși și o echipă artistică de prestigiu, care au oferit publicului o interpretare deosebită.

„Peter Pan”, opera comică pentru copii, a adus în fața publicului o lume plină de farmec și aventură. Povestea binecunoscută a băiatului care refuză să crească, alături de zâna Tinker Bell și frații Darling, dar și de temutul căpitan Hook și pirații săi, i-a purtat pe cei prezenți într-o călătorie imaginară în Țara de Nicăieri.

Mădălina MIHAILOV

