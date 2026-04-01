Victimele nu trebuie uitate niciodată

Zilele trecute, cu ocazia împlinirii a 27 de ani de la începerea agresiunii NATO împotriva R. Iugoslavia, în Parcul Mare al orașului Vârșeț a avut loc o întâlnire comemorativă lângă monumentul „Lala”, care a fost ridicat în amintirea tuturor vârșețenilor care și-au dat viața pentru libertate în războaiele din anii nouăzeci ai secolului trecut.

La acest eveniment de o mare însemnătate pentru toți vârșețenii au fost prezenți Dragana Mitrović, primarul orașului Vârșeț, Milovan Vujičić, președintele Adunării orașului Vârșeț, Slaviša Maksimović și Sanja Rabijac, membri în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, Dragoljub Đorđević, președintele Asociației de Luptători din Vârșeț, Mevludin Plančić, președinte al Asociației Veteranilor de Război, Invalizilor și Luptătorilor Căzuți în Războaiele din anii ’90, dar și reprezentanți ai armatei și poliției, ai instituțiilor și organizațiilor de cetățeni.

La început au fost depuse coroane de flori la monument, iar apoi a fost ținut un minut de reculegere în memoria tuturor victimelor care şi-au pierdut viața în război. De asemenea, a avut loc și o slujbă de pomenire. Monumentul „Lala”, de marmură albă, comemorează pe cei zece tineri care și-au pierdut viața în mod tragic în Croația, Bosnia și Herțegovina, Kosovo și Metohia. Aceștia sunt: Savica Balan (1961–1993), Atila Balog (1968–1999), Vasiljević Srboslav Gaddafi (1962–1999), Petar Erdei (1964–1991), Željko Kiki Kirchner (1970–1999), Predrag Peca Matić (1961–1992), Milan Crni Milosavljević (1962–1992), Slavomir Popov (1966–1991), Novica Nole Stanković (1959–1999) și Boban Helberg (1964–1991).

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 14 din 4 aprilie 2026