Echipa de șah din Alibunar a cucerit „Cupa” la ediția din 2026

Ca de fiecare dată, și anul acesta, Jocurile Sportive „Cupa Libertății”, organizate în mod tradițional de Casa de Presă și Editură „Libertatea”, au început cu ramura sportivă șah. La ediția din acest an nu au fost organizate centre de calificare pe motiv că la disciplina șah s-au anunțat opt echipe.

Turneul final al Jocurilor Sportive „Cupa Libertății” la șah s-a desfășurat pe data de 28 martie 2026, cu începere de la ora10:00 în sala Căminului Cultural din Sân-Mihai. La început, cuvântul de salut a revenit lui Ionel Scumpia care a salutat participanții și invitații, adresând cuvinte de mulțumire CPE „Libertatea” și Comunei Alibunar pentru ajutorul acordat pentru organizarea acestui turneul final al Jocurilor Sportive „Cupa Libetății” la Sân-Mihai. Marinel Petrică, președintele Consiliului de Administrație al CPE „Libertatea” și a exprimat marea bucurie că Jocurile Sportive „Cupa Libertății” nu sunt un simplu turneu, ci adevărata noastră olimpiadă care durează neîntrerupt încă din 1959, recunoscută și de PA Voivodina drept un eveniment de o mare importanță pentru minoritatea română. Turneul final la șah din anul acesta este considerat drept cel mai maiv din ultima perioadă, în finală intrând opt echipe.

De asemenea, și-a exprimat bucuria că la fiecare ediție se poate vedea câte un nou jucător tânăr care participă la „Cupă”. În mod deosebita a mulțumit Comunității Locale din Sân-Mihai pentru găzduirea turneului final și comunei Alibunar pentru sprijin și implicare. Darian Tăpălagă, vicepreședintele Consiliului Municipal Alibunar și președintele Comunității Locale din Sân-Mihai a menționat următoarele:

„Finala acestui turneu confirmă, încă o dată, că șahul ocupă un loc important în comunitatea noastră și că există interes, pasiune și respect pentru acest sport. Mă bucur că am fost împreună la un eveniment care a reunit jucători valoroși și oameni dedicați, demonstrând că prin implicare și colaborare putem organiza manifestări de calitate. Felicit toate echipele participante pentru nivelul de joc și spiritul de fair-play.

Comuna Alibunar va continua să sprijine astfel de inițiative, deoarece ele contribuie la dezvoltarea comunității și la promovarea valorilor autentice. Vă mulțumesc”. La acest turneu final au participat echipele din localitățile Vlaicovăț, Râtișor, Nicolinț, Alibunar, Seleuș, Petrovăsâla, Satu Nou și Sân-Mihai. Echipele au fost formate din patru jucători și doi de rezervă adică 4+2. Fiecare jucător a avut la dispoziție 20 de minute de gândire și s-a jucat după sistemul fiecare echipă cu fiecare. Toate meciurile au fost supravegheate de către Nebojša Medić din Vârșeț, arbitru licențiat. Meciurile s-au desfășurat în șapte runde jucându-se la patru table iar sistemul de acordare de puncte a fost trei puncte pentru victorie și un punct pentru remiză.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 14 din 4 aprilie 2026