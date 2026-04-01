Emili Miul a devenit campioană națională la tenis de masa la individual și dublu la categoria cadete

Săptămâna trecută, în sala de sport din localitatea Bačka Palanka, în organizația clubului „Tikvara” și a Asociație de Tenis de Masă a Serbiei s-a desfășurat Campionatul de Tenis de Masă al Serbiei la categoria cadeți și cadete. La acest campionat au participat în jur de 100 de sportivi de la 20 de cluburi de tenis de masa din Serbia. La acest campionat a participat și Emili Miul împreună cu antrenorul Milan Agadișan de la Clubul de Tenis de Masa „Rapid” din Nicolinț. Acest campionat a fost organizat la cel mai înalt nivel.

Jucătoarea română, Emili Miul a devenit campioană națională la probele de individual și dublu la categoria cadete. Emili Miul jucătoarea de la clubul „Rapid” din Nicolinț a jucat în grupa 2 împotriva jucătoarelor Pap Blanka de la clubul „TSC” din Bačka Topola și jucătoarei Jarčević Sara de la Clubul „Tikvara” din localitatea Bačka Palanka. În primul meci, Emili Miul a jucat cu Jarčević Sara și a învins cu rezultatul de 3:0 în seturi fiind de (11:5,11:4,11:6).

În al doilea meci, Emili Miul a jucat împotriva lui Pap Blanka și acest meci s-a terminat cu rezultatul maxim de 3:0, în seturi a obținut rezultatul de (11:9,11:6,11:8). Prin aceste două victorii, Emili a obținut primul loc în grupă și s-a plasat la tabloul eliminatoriu format din 32 de jucătoare. În această fază, în primul meci, Emili Miul a fost liberă iar în optimi de finală s-a întâlnit cu coechipiera din Lotul Național al Serbiei. jucătoarea Ađanski Karina de la „TSC” din Bačka Topola. În această partidă foarte interesantă, Emili a reușit să o învingă cu rezultatul de 3:1, în seturi fiind de (11:7,11:7,11:9,10:12). A fost un meci foarte calitativ cu răsturnări de scor în favoarea lui Emili.

Vasilie PETRICĂ

