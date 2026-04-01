Levajac i Šurjan – șampioni ai Serbiei, iar Izabela Lupulescu, în prim-planul competiției 

Într-o atmosferă competițională deosebită, orașul Subotica a găzduit Campionatul Național de seniori la tenis de masă. Evenimentul a reunit elita acestui sport din Serbia, oferind publicului meciuri spectaculoase, dueluri echilibrate și evoluții de înalt nivel tehnic.

Deși titlurile la simplu au fost cucerite de Dimitrije Levajac și Sabina Šurjan, una dintre cele mai remarcabile prezențe ale turneului a fost, fără îndoială, Izabela Lupulescu. Cu o evoluție constantă și determinare exemplară, aceasta a reușit să urce pe podium în mai multe probe, confirmându-și statutul de jucătoare de top. Izabela Lupulescu a obținut medalia de argint în proba de simplu, după un parcurs solid, dar și titlul de campioană națională în proba de dublu feminin, alături de Sabina Šurjan. Mai mult, ea a completat un turneu excelent prin câștigarea aurului în proba de dublu mixt, împreună cu Dimitrije Levajac.

Performanțele sale o plasează printre cele mai valoroase sportive ale competiției. Pe site-ul Federației de Tenis de Masă din Serbia sunt disponibile rezultatele complete, precum și înregistrările meciurilor.

Campionatul Național de la Subotica a demonstrat, încă o dată, nivelul ridicat al tenisului de masă din Serbia, dar și apariția unor performeri constanți pe scena internă. Prin rezultatele sale impresionante, Izabela Lupulescu se evidențiază ca una dintre figurile centrale ale competiției și o speranță importantă pentru succesele viitoare pe plan internațional.

Sursă poză: stss

Virginia Puia

