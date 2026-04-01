Sebastian Cotârlă – învingătorul turneului de șah

Cu ocazia aniversări a trei ani de activitate neîntreruptă a Clubului de Șah „Progresul” din Vlaicovăț, în sala acestui club, s-a organizat un turneu de șah. La acest turneu a participat un număr record de participanți, în total, 35 de șahiști din localitățile Vlaicovăț, Râtișor,Nicolinț,Uljma, Petrovăsâla, Banatski Karlovac, Ilandža, Seleuș, Izbište și Vârșeț.

Turneul s-a jucat după sistemul elvețian, câte 9 runde unde fiecare jucător a avut la dispoziție câte 5 minute de gândire plus 3 secunde ca bonus pentru fiecare mutare de figură. După meciuri interesante, primul loc a fost cucerit de către Sebastian Cotârlă din Vlaicovăț cu 9 puncte acumulate, adică 9 victorii obținute, în acest fel, cupa câștigătoare a rămas la Vlaicovăț.

Locul doi a fost  obținut de către jucătorul CM (candidat de maestru) Ilija Milić din Vârșeț care a înregistrat un scor de opt puncte. A urmat trei jucători cu câte 6 puncte acumulate dar, conform criteriului Buchol care se folosește atunci când jucătorii au același număr de puncte, jucătorul Lazar Petrović a cucerit locul trei și medalia de bronz. La acest turneu de șah a participat și un număr mare de tineri.

Unica fetiță participantă la turneu a fost Dorotea Ružičić din Vârșeț. Directorul turneului a fost Rade Đurić și arbitrul principal a fost Stefan Cotârlă.

Vasilie PETRICĂ

